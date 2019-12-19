Демографическая яма. Как Россия будет из неё выбираться?

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19 декабря 2019, 13:08 [ «Аргументы Недели», Екатерина ЖЕЛТУХИНА ]

Появление современного демографического кризиса относят к 1960-м годам. Проблема усугубилась в начале экономического кризиса 1990-х годов. Наиболее резкое падение рождаемости произошло в России 1998 года, затем цифры стали медленно расти. С 2016 года, по коэффициенту рождаемости Россия соответствовала развитым странам Европы и Китаю, но по коэффициенту смертности была хуже показателей ЕС на 27-30%.

На разных уровнях власти чаще стали говорить о необходимости "перезапуска" демографической политики в стране. Более того, сейчас принимаются решения, которые могли бы способствовать увеличению населения, но граждане России не особо стремятся обзаводиться вторым, третьим, четвертным ребёнком, да и с первым возникают серьезные проблемы. Главная причина – низкий уровень и продолжающееся падение материального благосостояния российских семей.

Одним из способов государственной поддержки семей власти видят материнский капитал. Эта система действует в России с 2007 года и будет существовать как минимум до 2021. Поддержка оказывается семьям, в которых родился (был усыновлен) второй ребенок (либо третий ребенок или последующие дети, если при рождении (усыновлении) второго ребенка право на получение этих средств не оформлялось). Выделенную сумму можно потратить по-разному. Средства можно направить на улучшение жилищных условий, образование для детей, формирование накопительной трудовой пенсии матери. Кроме того, маткапитал можно использовать для компенсации затрат на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей с ограниченными возможностями.

Текущая сумма материнского капитала составляет 453 026 рублей. В 2020 году сумма увеличится на 3,8% — до 466 617 рублей. Об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил на заседании правительства 19 сентября, передает РИА «Новости».

«Будем индексировать материнский капитал, в следующем году его размер превысит 466 тысяч рублей», — сообщил Медведев.

На эти выплаты в проекте бюджета России заложено 316 миллиардов рублей, пояснил глава правительства.

А какова демографическая политика в других государствах?

Демографический рост во Франции за последние 25 лет является исключительным по своей стабильности и размаху на фоне других европейских стран. В настоящее время Франция обеспечивает две трети естественного прироста населения ЕС. Это в три раза больше, чем естественный прирост населения Великобритании. В Италии и Германии уже в течение нескольких лет смертность превышает рождаемость.

В 1946 году во Франции была введена в практику широкая система денежных выплат и налоговых льгот семьям, направленная на поощрение рождений первого, второго и особенно третьего ребенка. Население увеличивалось ежегодно на 0,3 - 0,4%.

Современные меры демографической политики Франции оказывают существенное влияние на материальное положение семей с детьми. Базовое пособие на ребенка назначается всем лицам, проживающим во Франции и имеющим не менее двух детей, независимо от гражданства. Размер пособия зависит от числа детей: на двоих детей – 107 евро в месяц, на троих – 244, на четверых – 382, на пятерых – 519, на шестерых – 656 евро. На каждого последующего ребенка выплачивается надбавка в размере 137 евро. Доход семьи не влияет на размер этого пособия.

Демографическая ситуация в Германии на сегодняшний день оставляет желать лучшего. Естественный прирост населения идет довольно медленно. В период 1991 – 2002 гг. ежегодно умирало больше людей, чем рождалось. Так, в 2001 г. число умерших превысило число рождённых на 94 тыс. чел. Несмотря на подобные тенденции население страны не сокращается и даже немного растет. Приток происходит за счёт как иностранцев, так и переселенцев немецкой национальности, но первая категория преобладает.

Согласно последним прогнозам, к 2050 году население ФРГ сократится на 16% – до 69–74 млн. человек – и постареет.

В стремлении не допустить демографического и экономического упадка Германии правительство ввело выплату с 1 января 2007 года детского пособия, направленного на стимулирование рождаемости. В течение года после рождения ребенка его родители будут получать госпособие в размере 67% от прежней зарплаты, но не более 1800 евро в месяц.

Если отец решится минимум на 2 месяца оставить свою работу, чтобы подменить мать в уходе за ребенком, семья получит право на дополнительное двухмесячное пособие. Матери и отцы-одиночки будут автоматически получать свои значительно увеличенные, по сравнению с нынешними, пособия в течение 14 месяцев.

В 1979 году в КНР была введена политика ограничения рождаемости - "одна семья - один ребенок". Эти меры были вызваны дефицитом земельных, водных и энергетических ресурсов, а также невозможностью государства обеспечить населению широкий доступ к образованию и медицинским услугам. Целью политики "одна семья - один ребенок" было названо ограничение рождаемости, для того чтобы численность населения КНР к 2000 году не превысила 1,2 млрд человек. Власти ввели запрет семейным парам в городах иметь более одного ребенка (исключая случаи многоплодной беременности). Второго ребенка разрешалось иметь лишь представителям национальных меньшинств и сельским жителям, если первенцем была девочка.

В стране пропагандировались поздние браки и поздние роды, была введена система штрафов и поощрений, применялись меры принудительной стерилизации. Результатом ограничительных мер стало снижение среднего количества детей, рожденных одной женщиной, с 5,8 до 1,8.

Негативные последствия политики "одного ребенка" проявились в 2013 году, когда впервые было зафиксировано сокращение трудоспособного населения.

Сейчас население страны составляет 1,3 млрд человек, прирост - 0,5%.

В конце октября 2015 года в Китае было официально объявлено, что политика «одна семья — один ребёнок» будет отменена в будущем и количество допустимых для любых семей детей будет увеличено до 2. Закон вступил в силу 1 января 2016 года.

Екатерина Желтухина