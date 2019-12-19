Путин обсудил вопросы демографии в Зауралье

//Общество 13+

19 декабря 2019, 13:10 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции обсудил вопросы демографии в Зауралье. Глава государства отметил, что миграция в регионе происходит гораздо активнее, чем в остальной России.

Путин отметил, что программа Дальневосточного гектара продолжает действовать и затрагивает не только местных жителей, но также и всех желающих переехать в регион. При этом глава государства подчеркнул, что для повышения заинтересованности населения в первую очередь следует заняться развитием инфраструктуры. После этого должен быть проведен анализ востребованности, и уже потом будут приниматься необходимые решения.