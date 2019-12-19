Психолог рассказала, как настроиться на работу после праздников

Зачастую после долгих выходных бывает тяжело вновь настроиться на рабочий режим. Психолог Наталья Болдырева дала несколько советов о том, как вернуться к трудовой деятельности после новогодних праздников.
Болдырева посоветовала начать готовиться к трудовым будням за несколько дней до окончания праздников. «Можно скорректировать свой режим дня, вспомнить, как были проведены каникулы, начать строить профессиональные планы», - сказала она.
Также психолог рекомендовала не сидеть все праздники дома, чтобы за время отдыха успеть набраться положительных эмоций. «Безделье не оставит никакого эмоционального отклика», - считает специалист.