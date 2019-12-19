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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Психолог рассказала, как настроиться на работу после праздников

, 11:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН "Москва"

Психолог рассказала, как настроиться на работу после праздников
Фото: pixabay.com

Зачастую после долгих выходных бывает тяжело вновь настроиться на рабочий режим. Психолог Наталья Болдырева дала несколько советов о том, как вернуться к трудовой деятельности после новогодних праздников.

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Болдырева посоветовала начать готовиться к трудовым будням за несколько дней до окончания праздников. «Можно скорректировать свой режим дня, вспомнить, как были проведены каникулы, начать строить профессиональные планы», - сказала она.

Также психолог рекомендовала не сидеть все праздники дома, чтобы за время отдыха успеть набраться положительных эмоций. «Безделье не оставит никакого эмоционального отклика», - считает специалист.

АБ

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