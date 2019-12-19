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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Предпосылки возможной будущей войны между Россией и странами НАТО назвал эксперт

, 11:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитЭксперт»

Предпосылки возможной будущей войны между Россией и странами НАТО назвал эксперт
Учения НАТО в Литве, Alfredas Pliadis / globallookpress.com

Обозначены причины предполагаемого будущего вооруженного конфликта между Российской Федерацией и странами, которые входят в Североатлантический альянс. По данному вопросу в разговоре с журналистами высказался Михаил Ходаренок, военный эксперт.

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Аналитик раскрыл причину возможной ядерной войны между Россией и блоком НАТО

Как отметил Ходаренок, к войне обычно приводят противоречия, которые невозможно разрешить дипломатическими средствами. Данные противоречия относятся к сфере территориальных претензий, экономики, идеологии, религии, заявил аналитик.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперт Дмитрий Литовкин рассказал, при каких обстоятельствах Москва способна нанести ядерный удар по НАТО.

 

ДЦ

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Обозначены причины предполагаемого будущего вооруженного конфликта между Российской Федерацией и странами, которые входят в НАТО. По данному вопросу высказался Михаил Ходаренок, военный эксперт.

Обозначены причины предполагаемого будущего вооруженного конфликта между Российской Федерацией и странами, которые…

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