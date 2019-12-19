Предпосылки возможной будущей войны между Россией и странами НАТО назвал эксперт

Обозначены причины предполагаемого будущего вооруженного конфликта между Российской Федерацией и странами, которые входят в Североатлантический альянс. По данному вопросу в разговоре с журналистами высказался Михаил Ходаренок, военный эксперт.
Как отметил Ходаренок, к войне обычно приводят противоречия, которые невозможно разрешить дипломатическими средствами. Данные противоречия относятся к сфере территориальных претензий, экономики, идеологии, религии, заявил аналитик.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперт Дмитрий Литовкин рассказал, при каких обстоятельствах Москва способна нанести ядерный удар по НАТО.