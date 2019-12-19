Предпосылки возможной будущей войны между Россией и странами НАТО назвал эксперт

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19 декабря 2019, 11:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитЭксперт»

Учения НАТО в Литве, Alfredas Pliadis / globallookpress.com

Обозначены причины предполагаемого будущего вооруженного конфликта между Российской Федерацией и странами, которые входят в Североатлантический альянс. По данному вопросу в разговоре с журналистами высказался Михаил Ходаренок, военный эксперт.

Как отметил Ходаренок, к войне обычно приводят противоречия, которые невозможно разрешить дипломатическими средствами. Данные противоречия относятся к сфере территориальных претензий, экономики, идеологии, религии, заявил аналитик.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперт Дмитрий Литовкин рассказал, при каких обстоятельствах Москва способна нанести ядерный удар по НАТО.