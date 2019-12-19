Врач призвала церковь не вмешиваться в суррогатное материнство

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19 декабря 2019, 11:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Врач-репродуктолог Ксения Краснопольская заявила, что церковь не должна влиять на возможность проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения и суррогатного материнства.

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Специалист отметила, что подобные процедуры назначаются согласно медицинским показаниям, а потому церковь не обладает достаточными компетенциями, чтобы в это вмешиваться.

«Процедура суррогатного материнства проводится по медицинским показаниям, значит церковь здесь совсем ни при чем», - считает Краснопольская. Она подчеркнула, что любая женщина имеет право стать матерью, и никто не может ее в этом ограничивать.