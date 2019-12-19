Все новости >>

Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Рекрутер напомнила, чем могут закончиться новогодние корпоративы

, 11:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Москва24

Рекрутер напомнила, чем могут закончиться новогодние корпоративы
Фото: pixabay.com

Рекрутер Алена Владимирская рассказала, что новогодние корпоративы зачастую приводят к ссорам с коллегами и скандалам в семье. Специалист назвала наименее «опасный» способ отметить на работе наступающие праздники.

Эксперт отметила, что часто корпоративы бывают выездными и длятся несколько дней, а потому некоторые оказываются перед выбором: остаться с семьей или поехать отдыхать с коллегами. «В компании скажут: «Ты что, слабак что ли? Как ты отрываешься от коллектива?» - говорит рекрутер.

Также Владимирская напомнила, что после определенного количества алкоголя работники могут начать вспоминать старые обиды. По словам специалиста, самым лучшим форматом рабочего праздника является небольшой стол в последний рабочий день и символическое количество шампанского.

АБ

//картина дня

В Совфеде предложили увеличить детские выплаты, если женщина родила первенца, не достигнув 25 лет. В таком случае размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком будет зависеть от средней зарплаты по региону.

В Совфеде предложили увеличить детские выплаты, если женщина родила первенца, не достигнув 25 лет. В таком случае размер…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан