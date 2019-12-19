«Серебряный Лучник» - Урал вновь сотрудничает с Техническим университетом УГМК

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19 декабря 2019, 10:07 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Публичная защита проектов, вошедших в шорт-лист VIII Региональной премии «Серебряный Лучник» - Урал вновь пройдёт в Техническом Университете УГМК.

31 января 2020 г. финалисты Премии будут защищать свои проекты перед членами жюри и зрителями.

Технический университет УГМК — это первый в России частный инженерный ВУЗ горно-металлургического профиля. Создан в 2013 году Уральской горно-металлургической компанией. Университет ведет активную научно-исследовательскую деятельность в сфере металлургии, обогащения, горного дела, энергетики и автоматизации. Находится в г. Верхняя Пышма.

Напомним, для участия в конкурсе принимаются проекты, реализованные или завершенные в 2019 году. Правила участия в Региональной премии «Серебряный Лучник» — Урал не ограничивают масштаб и формат проектов. Все работы регистрируются на безвозмездной основе. Обладатель Гран-при автоматически попадает в шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» и будет допущен до публичной защиты в Москве также без внесения организационного взноса. Все желающие могут принять участие, отправив заявку и презентацию проекта в адрес Исполнительной дирекции Премии «Серебряный Лучник» — Урал до 30 декабря 2019 года. Подробнее ознакомиться с правилами участия, а также подать заявку можно на сайте luchnik-ural.ru

Параллельно с публичными защитами запланирована большая образовательная программа Участники и слушатели смогут посетить мастер-классы членов жюри Премии, экспертов отрасли и известных представителей профессионального сообщества.

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Информационные партнёры VIII Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Урал:

Медиахолдинг «Гранада Пресс», «Вечерний Челябинск», «ЧелябинскСегодня» (cheltoday.ru), «Южноуральская панорама», «Полит74», «PRоБизнес72», «Интерфакс Урал», «Е1».

Технический университет УГМК — это первый в России частный инженерный ВУЗ горно-металлургического профиля. Создан в 2013 году Уральской горно-металлургической компанией – крупнейшим в стране производителем меди, цинка, угля. Университет предоставляет аккредитованные государством услуги в сфере высшего образования, реализует программы дополнительного профессионального образования, проводит научные исследования в интересах промышленных предприятий. Для проведения опытных и исследовательских работ в Университете имеется современный научно-исследовательский центр, оснащенный лабораторным оборудованием, соответствующим стандартам технических вузов США и ЕС. Университет ведет активную научно-исследовательскую деятельность в сфере металлургии, обогащения, горного дела, энергетики и автоматизации. Научная специализация вуза – цветная металлургия, редкие и драгоценные металлы, порошки металлов, в том числе для аддитивных технологий. Технический университет УГМК находится в городе Верхней Пышме Свердловской области – пригороде Екатеринбурга.

«Серебряный Лучник» — Урал

В 2012 году Попечительским советом Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» была учреждена Региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Урал, которая призвана расширить возможности участия в конкурсе компаний и организаций Уральского федерального округа. За эти годы в конкурсе на соискание высшей профессиональной награды приняло участие уже более 3 800 проектов.

Подробнее ознакомиться с правилами участия, а также подать заявку можно на сайте

luchnik-ural.ru