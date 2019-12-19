В Челябинске прошёл завтрак со звёздами

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19 декабря 2019, 10:04 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Представьте себе доброе воскресное утро, которое начинается не с кофе, а с шампанского и праздничной газировки, не с валяния в кровати, а с песен и весёлого смеха, не с просмотра телевизора, а со встречи со звёздами утреннего шоу #СУТРАПОРАДИО Арины и Т1m0na – так прошёл большой праздничный «Континентальный завтрак» по случаю Дня рождения самой бодрой утренней программы!

«6 лет в эфире – это очень серьезная дата для утреннего шоу, - говорит его ведущая Арина Сергеева, – если программа на радио существует столько лет, значит, она действительно важна для города и области. Мы каждый день ощущаем любовь наших слушателей, поэтому самый важный для нас день в году мы хотим провести вместе!»

50 избранных слушателей радио Континенталь попали в список гостей «Континентального завтрака», который состоялся 15 декабря в кулинарной студии «Parmesun». Выиграть приглашение можно было в эфире #СУТРАПОРАДИО и социальных сетях радио «Континенталь» https://vk.com/radiochel и www.instagram.com/radiokontinental/

На празднике слушатели радио «Континенталь» приготовили 3 невероятно вкусных блюда: салат с креветками, медальон с овощами гриль и шоколадный фондан, торжественно разрезали торт, получили подарки, пели песни и зарядились на целый год особенным настроением, которое могут создавать только обладательница самого заразительно смеха Арина и позитивный рэпер T1m0n.

«Люблю Радио Континенталь за бодрое шоу #СУТРАПОРАДИО, эксклюзивные новости Челябинска и области, яркие новинки и горячие хиты популярной российской музыки», - говорят гости праздника.

- Каждый день с 7 утра мы начинаем вместе с нашими слушателями, пробуждаем их и дарим им позитив на целый день. Мы объединяем хороших людей и делаем их жизнь ярче! Недаром наш слоган #ЯСТОБОЙ», - отмечает T1m0n, ведущий радио Континенталь.