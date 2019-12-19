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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Стать соседом Путина можно за три миллиона рублей

, 10:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Lenta.Ru

Стать соседом Путина можно за три миллиона рублей
Фото: pixabay.com

Стать соседом российского президента можно за три миллиона рублей. Риелторы рассказали, что за такую сумму можно приобрести недвижимость на второй линии Васильевского острова в Петербурге, где расположена квартира Владимира Путина.

Отмечается, что в самом доме №17 квартир на продажу нет, но жилье можно приобрести в соседних домах. Так, студия обойдется в 3-3,5 миллиона рублей, однокомнатная квартира будет стоить от 7,2 до 15 миллионов. За «трешку» просят от 9 до 20 миллионов.

«Васильевский остров — место контрастов, — отмечают эксперты. — Так, в районе можно найти и элитную недвижимость и ту, что рассчитана на массовый спрос. Само по себе это достаточно уникально. Спрос на локацию находится на устойчиво высоком уровне», - объясняют риелторы.

АБ

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