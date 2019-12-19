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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Во время Евро-2020 отелям Петербурга запретят поднимать цены

, 08:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Во время Евро-2020 отелям Петербурга запретят поднимать цены
Фото: pixabay.com

Российское правительство приняло решение ограничить стоимость отелей в Санкт-Петербурге во время проведения Евро-2020. Таким образом власти надеются избежать повторения ситуации с гостиницами на Чемпионате мира в 2018 году.

Сообщается, что дешевле всего обойдется место в хостеле, которое будет стоить не дороже тысячи рублей. За стандартный номер в обычной гостинице придется заплатить порядка пяти тысяч, а в трехзвездочных отелях цены ограничат тридцатью тысячами рублей. Пятизвездочные гостиницы при этом могут запросить за апартаменты до полумиллиона.

Ценовые ограничения начнут действовать с начала июня и продлятся до середины июля.

АБ

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