Восьмилетняя девочка попала под колеса иномарки в Иркутске

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18 декабря 2019, 22:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

фото: pixabay

В Иркутске на улице Чайковского под колеса иномарки попала восьмилетняя девочка. Она каталась с горки и выехала на проезжую часть, по которой в это время двигался автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

В результате ДТП школьница с ушибом головы обратилась за медицинской помощью в травмпункт. Как выяснили прибывшие на место инспекторы ГИБДД, ребенок находился на горке с родственником. По данному факту в настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят административное расследование, – сообщает ведомство.