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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Восьмилетняя девочка попала под колеса иномарки в Иркутске

, 22:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

Восьмилетняя девочка попала под колеса иномарки в Иркутске
фото: pixabay

В Иркутске на улице Чайковского под колеса иномарки попала восьмилетняя девочка. Она каталась с горки и выехала на проезжую часть, по которой в это время двигался автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

В результате ДТП школьница с ушибом головы обратилась за медицинской помощью в травмпункт. Как выяснили прибывшие на место инспекторы ГИБДД, ребенок находился на горке с родственником. По данному факту в настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят административное расследование, – сообщает ведомство.

СЕ

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