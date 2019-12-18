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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Москвичей предупредили о штормовом ветре

, 22:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН "Москва"

Москвичей предупредили о штормовом ветре
Фото: соцсети

В центре погоды «Фобос» предупредили жителей Центральной России, что 19 декабря, в четверг, ветер может достигнуть штормовых значений. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник «Фобоса» Евгений Тишковец.

Тишковец предупредил, что ветер начнет усиливаться уже в ночь со среды на четверг, а 19 декабря штормовые порывы могут стать причиной падения деревьев, рекламных конструкций и обрывов ЛЭП.

«В четверг ожидаются сильные порывы ветра. Уже ночью в столице ветер будет достигать 15 м/с, утром - 18 м/с, днем 20 м/с, к вечеру - 19 м/с. Такой ветер по шкале Бофорта классифицируется как «шторм» - вероятны повреждения ЛЭП, падение деревьев и рекламных конструкций. Давление ветра при таком ветре составляет 32-44 кг на кв. м. Будьте осторожны», - сообщил синоптик.

АБ

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