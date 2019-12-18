Москвичей предупредили о штормовом ветре

//Общество 13+

18 декабря 2019, 22:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН "Москва"

Фото: соцсети

В центре погоды «Фобос» предупредили жителей Центральной России, что 19 декабря, в четверг, ветер может достигнуть штормовых значений. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник «Фобоса» Евгений Тишковец.

Тишковец предупредил, что ветер начнет усиливаться уже в ночь со среды на четверг, а 19 декабря штормовые порывы могут стать причиной падения деревьев, рекламных конструкций и обрывов ЛЭП.

«В четверг ожидаются сильные порывы ветра. Уже ночью в столице ветер будет достигать 15 м/с, утром - 18 м/с, днем 20 м/с, к вечеру - 19 м/с. Такой ветер по шкале Бофорта классифицируется как «шторм» - вероятны повреждения ЛЭП, падение деревьев и рекламных конструкций. Давление ветра при таком ветре составляет 32-44 кг на кв. м. Будьте осторожны», - сообщил синоптик.