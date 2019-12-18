В России усилилось гендерное неравенство

//Общество 13+

18 декабря 2019, 20:02 [ «Аргументы Недели» ]

В нашей стране экономические и политические возможности для женщин стали менее доступными. Даже при наличии одинаковой квалификации женщина может получать меньшую заработную плату, чем мужчина.



Ещё 10 лет назад ситуация в России была намного лучше. Но при этом в таких сферах как образование и медицина работниками по-прежнему являются в большей степени женщины. Прекрасный пол в нашей стране принимает гораздо меньшее участие в политической сфере. А на посту главы государства за последние два столетия не было ни одной женщины. Вообще в России приоритет в управленческих кадрах отдаётся в большей степени мужчинам.



Результатом такого положения стало то, что бедность в России имеет «женское лицо». Матери-одиночки несут на себе непосильную ношу неполных семей. Женщины также испытывают больше сложностей при поиске работы и трудоустройстве. Как следствие этого дамы соглашаются работать за заработную плату ниже средней по рынку.



Примечательно, что россиянки имеют лучшее образование, чем сильная половина. Здоровье и работоспособность женщин также лучше. Исследователи считают, что для преодоления неравенства между мужчинами и женщинами потребуется много лет. Чтобы это произошло, женщины должны активнее занимать руководящие должности.



