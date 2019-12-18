Все новости >>

Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В России усилилось гендерное неравенство

, 20:02 [ «Аргументы Недели» ]

В России усилилось гендерное неравенство

В нашей стране экономические и политические возможности для женщин стали менее доступными.  Даже при наличии одинаковой квалификации женщина может получать меньшую заработную плату, чем мужчина.

Ещё 10 лет назад ситуация в России была намного лучше. Но при этом в таких сферах как образование и медицина работниками по-прежнему являются в большей степени женщины. Прекрасный пол в нашей стране принимает гораздо меньшее участие в политической сфере. А на посту главы государства за последние два столетия не было ни одной женщины. Вообще в России приоритет в управленческих кадрах отдаётся в большей степени мужчинам.

Результатом такого положения стало то, что бедность в России имеет «женское лицо». Матери-одиночки несут на себе непосильную ношу неполных семей. Женщины также испытывают больше сложностей при поиске работы и трудоустройстве. Как следствие этого дамы соглашаются работать за заработную плату ниже средней по рынку.

Примечательно, что россиянки имеют лучшее образование, чем сильная половина. Здоровье и работоспособность женщин также лучше. Исследователи считают, что для преодоления неравенства между мужчинами и женщинами потребуется много лет. Чтобы это произошло, женщины должны активнее занимать руководящие должности.

ПВ

//картина дня

Политика

На Украине перекрыли границу в знак протеста

На Украине перекрыли границу в знак протеста

Фермеры перекрыли один из пунктов пропуска на границе Украины. Они протестуют против продажи земли. Об этом сообщила глава ассоциации животноводов Украины Ирина Паламар. Тем временем в Киеве продолжаются массовые акции у стен Верховной Рады.

В Совфеде предложили увеличить детские выплаты, если женщина родила первенца, не достигнув 25 лет. В таком случае размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком будет зависеть от средней зарплаты по региону.

В Совфеде предложили увеличить детские выплаты, если женщина родила первенца, не достигнув 25 лет. В таком случае размер…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан