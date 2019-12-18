Россию и Израиль уличили в тайной сделке по оружию

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18 декабря 2019, 20:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото: pixabay

Израиль и Россия соблюдают ряд условий в оружейной сфере для того, чтобы современные военные технологии не попали к враждебным, с их точки зрения, странам. На это обратил внимание глава проекта общественной дипломатии Евро‑Азиатского еврейского конгресса Ариэль Бульштейн.

В разговоре с журналистами Бульштейн заявил, что Россия по крайней мере дважды положительно ответила на просьбу Израиля не продавать современное оружие в Иран. В свою очередь, она попросила Израиль соблюдать её «красные линии» в вопросе продаж оружия. Так, из слов Бульштейна следует, что Израиль не поставляет Грузии несколько видов техники по просьбе РФ.

"Речь не идёт об отмене поставок оружия, предусмотренных уже подписанными соглашениями. Всем ясно, что, даже когда мы продаём, мы продаём не всем странам. Когда Израиль решает, что продавать за рубежом, он также учитывает геополитическую ситуацию", — сказал помощник Нетаньяху.