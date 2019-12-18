Аналитик раскрыл причину возможной ядерной войны между Россией и блоком НАТО

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18 декабря 2019, 19:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «URA.RU»

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Отечественный военный эксперт Дмитрий Литовкин рассказал, что способно спровоцировать ядерный конфликт между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре с представителями интернет-СМИ.

По словам Литовкина, ставшего собеседником издания «URA.RU», Москва может ударить по НАТО с помощью имеющегося в ее распоряжении оружия массового уничтожения, если произойдет локальный конфликт с Европой.

Ранее в среду сообщалось, что на страницах прессы появился материал, в котором назван лучший вариант заморозки военного противостояния в Донбассе, которое началось весной 2014 года.