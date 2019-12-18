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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Аналитик раскрыл причину возможной ядерной войны между Россией и блоком НАТО

, 19:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «URA.RU»

Аналитик раскрыл причину возможной ядерной войны между Россией и блоком НАТО
Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Отечественный военный эксперт Дмитрий Литовкин рассказал, что способно спровоцировать ядерный конфликт между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре с представителями интернет-СМИ.

Лучший вариант заморозки конфликта Киева и республик Донбасса озвучил эксперт

Лучший вариант заморозки конфликта Киева и республик Донбасса озвучил эксперт

По словам Литовкина, ставшего собеседником издания «URA.RU», Москва может ударить по НАТО с помощью имеющегося в ее распоряжении оружия массового уничтожения, если произойдет локальный конфликт с Европой.

Ранее в среду сообщалось, что на страницах прессы появился материал, в котором назван лучший вариант заморозки военного противостояния в Донбассе, которое началось весной 2014 года.

 

ДЦ

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На Украине перекрыли границу в знак протеста

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В Совфеде предложили увеличить детские выплаты, если женщина родила первенца, не достигнув 25 лет. В таком случае размер…

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