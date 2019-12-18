Все новости >>

Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Госдума приняла закон о виноделии и виноградарстве

, 18:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Госдума приняла закон о виноделии и виноградарстве
фото: pixabay

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о виноградарстве и виноделии в России. Документ поддержан практически единогласно, воздержался только один народный избранник.

Закон станет базовым для винной отрасли, он будет регламентировать условия для ее развития, способствовать выпуску качественных отечественных вин из винограда, выращенного в России, а также защищать потребителя от контрафакта.

В качестве субъектов виноградарства и виноделия определены виноградарские и винодельческие хозяйства, научные, профессиональные и образовательные организации, которые производят соответствующую продукцию, а также занимаются первичной и последующей переработкой.

СЕ

//картина дня

Политика

На Украине перекрыли границу в знак протеста

На Украине перекрыли границу в знак протеста

Фермеры перекрыли один из пунктов пропуска на границе Украины. Они протестуют против продажи земли. Об этом сообщила глава ассоциации животноводов Украины Ирина Паламар. Тем временем в Киеве продолжаются массовые акции у стен Верховной Рады.

В Совфеде предложили увеличить детские выплаты, если женщина родила первенца, не достигнув 25 лет. В таком случае размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком будет зависеть от средней зарплаты по региону.

В Совфеде предложили увеличить детские выплаты, если женщина родила первенца, не достигнув 25 лет. В таком случае размер…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан