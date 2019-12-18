Госдума приняла закон о виноделии и виноградарстве

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18 декабря 2019, 18:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabay

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о виноградарстве и виноделии в России. Документ поддержан практически единогласно, воздержался только один народный избранник.

Закон станет базовым для винной отрасли, он будет регламентировать условия для ее развития, способствовать выпуску качественных отечественных вин из винограда, выращенного в России, а также защищать потребителя от контрафакта.

В качестве субъектов виноградарства и виноделия определены виноградарские и винодельческие хозяйства, научные, профессиональные и образовательные организации, которые производят соответствующую продукцию, а также занимаются первичной и последующей переработкой.