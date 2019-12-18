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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Коллекторы предостерегли любителей брать "новогодние" кредиты

, 18:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Коллекторы предостерегли любителей брать
Фото: pixabay.com

Член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Илья Чиркин посоветовал россиянам не брать кредиты на развлечения и подарки во время новогодних праздников.

Чиркин отметил, что на декабрь приходится пик выдачи кредитов. Однако специалист подчеркнул, что подобные решения чаще всего совершаются под действием эмоций. Он посоветовал отказаться от такой статьи расходов, потому что вместе с зимними праздниками проходит и желание отдавать долги.

«Праздник прошел, эйфория от подаренного также прошла, а кредит остался с минимальной мотивацией его оплачивать», - резюмировал специалист.

АБ

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