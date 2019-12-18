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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Депутат: сравнивать малоимущих россиян с уголовниками неэтично

, 18:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Депутат: сравнивать малоимущих россиян с уголовниками неэтично
фото: pixabay

Экс-мэр Волгограда Ирина Гусева заявила, что освобождать малоимущих граждан от НДФЛ нецелесообразно. Возможность введения прогрессивного налога на доходы физических лиц в стране обсуждалась в ходе заседания думского комитета по бюджету и налогам. В том числе прозвучало предложение освободить бедных от уплаты НДФЛ. Гусева резко выступила против, сравнив малоимущие слои населения с уголовниками.

"За последнее время у нас достаточное количество примеров со стороны чиновников различных уровней, которые высказывали неоднозначные вещи и из-за них лишались своих постов. Сравнивать малоимущих россиян с уголовниками неэтично и некорректно", - выразил свое мнение депутат Госдумы Александр Старовойтов.

 

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