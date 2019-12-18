Все новости >>

Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Украинские саперы подорвали десятки мирных жителей

, 18:35 [ «Аргументы Недели», ] Источник: телеграм-канал "Джокер ДНР"

Украинские саперы подорвали десятки мирных жителей
фото автора

47 человек из числа мирных жителей пострадали из-за подрывов на подконтрольной официальному Киеву стороне Донбасса. Такие данные содержатся в документе, которые были опубликованы на телеграмм-канале «Джокер ДНР».

Опубликованный документ относится к категории секретных. Он содержит информационно-аналитические материалы. В них включены результаты деятельности ВСУ в 2019 году.

Документ содержит информацию о пострадавших мирных жителях в результате подрывов на взрывных устройствах и минах, а также неосторожного обращения с взрывоопасными предметами. Сообщается, что от взрывчатки пострадали 47 человек.

Статистика подробно не расписана. Что послужило причиной подрыва 47 мирных жителей не сообщается. По большому счету, гражданские пострадали от действий украинских саперов. Точнее. От их безалаберности.

Война сопровождается минированием территории. Этим занимаются саперы. Мирные жители предпочитают не ходить в те места, которые заминированы. Подрывы происходят в тех случаях, когда нет никаких предупреждений и люди не знают, что место заминировано и заходят туда. Подрывы бывают в тех случаях, когда предупреждений нет.

//картина дня

Политика

На Украине перекрыли границу в знак протеста

На Украине перекрыли границу в знак протеста

Фермеры перекрыли один из пунктов пропуска на границе Украины. Они протестуют против продажи земли. Об этом сообщила глава ассоциации животноводов Украины Ирина Паламар. Тем временем в Киеве продолжаются массовые акции у стен Верховной Рады.

В Совфеде предложили увеличить детские выплаты, если женщина родила первенца, не достигнув 25 лет. В таком случае размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком будет зависеть от средней зарплаты по региону.

В Совфеде предложили увеличить детские выплаты, если женщина родила первенца, не достигнув 25 лет. В таком случае размер…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан