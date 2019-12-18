Украинские саперы подорвали десятки мирных жителей

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18 декабря 2019, 18:35 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ] Источник: телеграм-канал "Джокер ДНР"

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47 человек из числа мирных жителей пострадали из-за подрывов на подконтрольной официальному Киеву стороне Донбасса. Такие данные содержатся в документе, которые были опубликованы на телеграмм-канале «Джокер ДНР».

Опубликованный документ относится к категории секретных. Он содержит информационно-аналитические материалы. В них включены результаты деятельности ВСУ в 2019 году.

Документ содержит информацию о пострадавших мирных жителях в результате подрывов на взрывных устройствах и минах, а также неосторожного обращения с взрывоопасными предметами. Сообщается, что от взрывчатки пострадали 47 человек.

Статистика подробно не расписана. Что послужило причиной подрыва 47 мирных жителей не сообщается. По большому счету, гражданские пострадали от действий украинских саперов. Точнее. От их безалаберности.

Война сопровождается минированием территории. Этим занимаются саперы. Мирные жители предпочитают не ходить в те места, которые заминированы. Подрывы происходят в тех случаях, когда нет никаких предупреждений и люди не знают, что место заминировано и заходят туда. Подрывы бывают в тех случаях, когда предупреждений нет.