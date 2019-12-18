Южноуральских обманутых дольщиков освободили от НДФЛ

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18 декабря 2019, 18:10 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Новый закон об освобождении от уплаты НДФЛ будет применяться в отношении выплат, полученных дольщиками, начиная с налогового периода 2019 года.

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Налоговый кодекс РФ, освобождающие компенсации, выплачиваемые обманутым дольщикам, от налога на доходы физических лиц. Раньше люди должны были заплатить с этих средств 13%. Об этом заявил депутат Государственной Думы РФ Владимир Бурматов.

Парламентарий отметил, что тема обманутых дольщиков крайне важна для Челябинской области и часто звучит на приемах граждан и на встречах с жителями.

«Новый закон станет еще одним инструментом в пакете инициатив, принятых для решения проблемы обманутых дольщиков. Благодаря усилиям Губернатора, депутатского корпуса, удалось существенно продвинуться в решении этого вопроса. Летом этого года нами был принят закон о новом механизме завершения строительства проблемных объектов, после чего Челябинская область стала пилотным регионом по реализации этой инициативы, у нас начал работу Фонд защиты прав дольщиков, с его помощью уже в ближайшие годы будут достроены 29 проблемных домов. Был принят закон, согласно которому, обманутые дольщики - члены ЖСК - смогут получить не только поддержку в виде государственного финансирования достройки проблемных объектов, но и в виде компенсации стоимости жилья, если достройка объекта будет признана нецелесообразной», - подчеркнул депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Парламентарий также отметил, что норма федерального закона об освобождении от уплаты НДФЛ будет применяться в отношении выплат, полученных дольщиками, начиная с налогового периода 2019 года

До этого компенсации обманутым дольщикам выплачивались за счет взносов застройщиков (из компенсационного фонда) и за счет бюджетных средств. Но действующая редакция Налогового кодекса предусматривает, что НДФЛ можно не платить только с тех компенсаций, источником которых являются взносы застройщиков, и принятый закон этот пробел устранил.

Напомним, ранее Государственная Дума уже приняла целый ряд законов, направленных на защиту прав обманутых дольщиков. В 2017 году были приняты поправки, позволившие создать специальный Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства. Также была принята новая законодательная модель проектного финансирования с использованием эскроу-счетов и внесены поправки в КоАП об усилении ответственности за нарушения в сфере долевого строительства.

Кроме того, депутаты расширили полномочия Фонда защиты дольщиков, дали регионам право создавать фонды для финансирования строительства проблемных домов, уравняли в правах на компенсацию членов ЖСК с остальными участниками долевого строительства.