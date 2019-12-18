Новое поколение россиян - полная противоположность своих родителей

//Общество 13+

18 декабря 2019, 16:52 [ «Аргументы Недели» ]

Социологи выяснили, кто придёт на смену нынешнему поколению, и какими будут люди завтрашнего дня.



НИУ ВШЭ взял на себя титанический труд опросить 15 тыс. миллениалов – так называют родившихся в 1982–2000 гг., пришедших на смену «реформенному» поколению Х, появившемуся на свет в 1968–1981 годах.



В результате учёные спрогнозировали, каким будет наиболее распространённый городской тип человека. Получается, что неплохо начитанный, способный самостоятельно разобраться в проблеме, равнодушный к алкоголю, религии, пропаганде и авторитетам, центрированный на себе, своём здоровье и детях, неагрессивный, стремящийся к личному комфорту и счастью. Что он будет реже своих родителей клевать на халяву. Вместе с тем он не может не замечать, что вокруг всё меньше токарей и пахарей, зато образовались сословия, живущие получением ренты с государственных доходов. Уровень их потребления настолько высок, что позволяет им сбивать на улицах пешеходов и не нести за это никакой ответственности. Люди попроще получают копеечку с бабушкиных квартир и вложений в бизнес, тоже не особенно напрягаясь. И хочется соответствовать «невыносимой лёгкости бытия».



Советский человек, выиграв в карты, врал жене и знакомым, что на работе выдали премию. Сегодня ровно наоборот: юноша высиживает часы в офисе и врёт, будто выиграл у компьютера в преф, чтобы выглядеть прожигателем жизни. То есть парнем, за которого его мама никогда не вышла бы замуж.



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