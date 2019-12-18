В Москве построят самую высокую жилую башню в Европе

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18 декабря 2019, 16:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Москве через несколько лет возведут самую высокую жилую башню на территории Европы. О ходе строительства рассказал в соцсети заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По словам Хуснуллина, в проекте многофункциональный высотный жилой комплекс, общая высота которого составит 405 метров. В башне будет 101 надземный этаж, а также три подземных. По форме новое творение московских архитекторов будет представлять собой скошенную призму со стеклянными фасадами.

Отмечается, что помимо жилых помещений в башне будут размещены офисные и торговые площадки.