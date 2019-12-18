На жд вокзале Симферополя прибывающие поезда с материка будет встречать гимн «Мой Симферополь - ворота Крыма»

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18 декабря 2019, 16:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Керчь

Фото: соцсети

В «Крымской железной дороге» определились с музыкальным оформлением прибытия поездов в Крым и их отбытия на материк

Как сообщили в пресс-службе предприятия, на железнодорожном вокзале Симферополя прибывающие поезда с материковой части страны будет встречать гимн «Мой Симферополь - ворота Крыма», на вокзале в Севастополе - «Легендарный Севастополь», а отправляться поезда с крымских вокзалов традиционно будут под марш «Прощание Славянки», пишет «Крыминформ».

Отметим, что еще до присоединения Крыма к России поезда, которые выезжали с полуострова, также провожали под знаменитый марш. В 2014 году это прекратилось, так как железнодорожное сообщение существовало только в пределах республики.

«Прощание Славянки» - национальный марш, символизирующий проводы на войну, на военную службу или в дальнее путешествие. За границами России является одним из самых узнаваемых «музыкальных символов» Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации.

Напомним, движение пассажирских поездов по Крымскому мосту откроется уже в конце декабря. Продажа билетов стартовала 8 ноября. Первое время поезда будут курсировать между Санкт-Петербургом и Севастополем, а также Москвой и Симферополем. Грузовые поезда должны пустить по транспортному переходу в июне 2020 года. А первый состав из Севастополя в столицу России отправится грядущей весной.