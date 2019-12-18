Собянин ответил на сложные вопросы депутатов в ходе отчета в Мосгордуме

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18 декабря 2019, 16:09 [ «Аргументы Недели» ]

Мэр Москвы Сергей Собянин, twitter.com

Мэр Москвы Сергей Собянин ответил на разные, в том числе и неоднозначные вопросы депутатов во время ежегодного отчета о результатах деятельности правительства столицы в Мосгордуме.

«Сегодняшний отчет проходит спустя три месяца после выборов Мосгордумы нового созыва. Московский парламент стал более разнообразным и отражает широкий спектр взглядов и предпочтений москвичей. Это мое первое выступление перед Думой нового созыва, поэтому постараюсь не только говорить о цифрах, но о той стратегии, видении развития города, которое у нас есть, объяснить, чем мы руководствуемся в реализации наших программ», - сказал Сергей Собянин.

В свою очередь, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что в ежегодном отчете были подробно рассмотрены итоги реализации государственных программ развития мегаполиса и выделены приоритетные направления работы на ближайшую перспективу.

Отчет мэра длился почти 2,5 часа. Сергей Собянин ответил на 15 вопросов депутатов: по три вопроса от каждой фракции - «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», «Яблоко» - и три от одного партийного объединения «Моя Москва».

По итогам выступления отчет мэра Москвы был принят Мосгордумой 27 голосами «за». «Против» проголосовали девять депутатов. Воздержавшихся не было.