На благотворительном фестивале «Снежность» детям устроили чудеса

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18 декабря 2019, 15:39 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото предоставлено пресс-службой Группы ЧТПЗ

С 7 по 15 декабря в Челябинской области прошел благотворительный фестиваль «Снежность». Он был организован в виде театрального марафона для детей. Его девизом стал лозунг «Лучшее время для чудес».

Первым спектаклем, проведенным в рамках фестиваля, стал мюзикл «Посмотри, как я летаю». Его показали гостям воспитанники Детской школы искусств. В числе высоких гостей, присутствовавших на открытии, были министр культуры региона Алексей Бетехтин и народный артист России Константин Райкин. Организатором и спонсором фестиваля традиционно выступила Группа ЧТПЗ. Акционер компании Александр Федоров сказал во время торжественного открытия: «Перед Новым годом мы все мечтаем о подарках и волшебстве. Ежегодно «Снежность» открывает двери в мир сказки для тысяч мальчишек и девчонок. Мы благодарим всех за поддержку фестиваля, пусть он подарит зрителям добрые и позитивные эмоции».

Помимо детского спектакля состоялся еще ряд выступлений разных коллективов. На концерте «Группа ЧТПЗ приглашает» выступили известные музыканты, а Константин Райкин привез с собой и представил участникам постановку «Обычные слова». После этого в течение недели в Кусе и Челябинске прошел ряд спектаклей. В них приняли участие Озерский кукольный театр «Золотой петушок», Свердловский академический театр музыкальной комедии и Оренбургский областной драматический театр. Зрителями всех спектаклей стали дети, именно ради них и проводится этот фестиваль. Цель фестиваля — приобщение подрастающего поколения к миру искусства, возрождение культурных ценностей. Всего в его рамках было проведено 16 спектаклей.

Благотворительный фестиваль «Снежность» давно уже стал традиционным. Его проводят на территории Челябинской и Свердловской областей, а также Поволжья. С 2015 года к его организации активно подключилось Министерство культуры РФ. Мероприятие было признано лучшим благотворительным проектом в рамках конкурса «Лучшие проекты России».