Электронные очереди в детские сады теперь узаконены

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18 декабря 2019, 15:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

фото: pixabay

Госдума в третьем чтении приняла правительственный закон об информационной системе доступности дошкольного образования.Так, парламентарии узаконили существующие в регионах электронные очереди в детсады.

"Проект ставит своей целью создание единых условий предоставления данной услуги, а значит, гарантирует равный доступ к ней всем гражданам.

Закон поможет облегчить процедуру записи ребенка в садик, позволив сэкономить силы и время родителей, а также значительно сократит риски коррупции в данной сфере", - подчеркнул спикер нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин.