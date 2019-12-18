Электронные очереди в детские сады теперь узаконены

Госдума в третьем чтении приняла правительственный закон об информационной системе доступности дошкольного образования.Так, парламентарии узаконили существующие в регионах электронные очереди в детсады.
"Проект ставит своей целью создание единых условий предоставления данной услуги, а значит, гарантирует равный доступ к ней всем гражданам.
Закон поможет облегчить процедуру записи ребенка в садик, позволив сэкономить силы и время родителей, а также значительно сократит риски коррупции в данной сфере", - подчеркнул спикер нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин.