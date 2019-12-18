Митрополит Таллинский и всея Эстонии: Вера – доверие Богу!

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18 декабря 2019, 15:57 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Предстоятель православной церкви Эстонии Московского Патриархата Митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений

Общение с Митрополитом – дело трепетное и ответственное. Особенно, когда православная церковь Московского патриархата находится на территории, где спокойно существует и православная церковь Константинопольского патриархата. Как живут православные канонической церкви Эстонии? О чем молятся и что для православного человека вера? Специально для «Аргументов Недели» интервью с Митрополитом Таллинским и всея Эстонии Евгением. Благодарим Посольство РФ в Эстонии за помощь в создании интервью.

Немного истории

Православие пришло на землю Эстонии через территорию Псковской и Новгородской Руси. На юге-востоке нынешней современной Эстонии сложилась народность сету, сохранившая православие до наших дней.

В начале 90-х годов Эстонская православная церковь раскололась на две структуры: Эстонскую православную церковь Московского патриархата и Эстонскую апостольскую православную церковь Константинопольского патриархата. Раскол произошел в основном по этноязыковой линии.

Предстоятель православной церкви Эстонии Московского Патриархата Митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений.

-Владыка, время сегодня не очень спокойное. Православная церковь испытывает определенные потрясение – происходит раскол. В Эстонии есть две структуры – православная церковь Московского патриархата и православная церковь Константинопольского патриархата. Как живет каноническая церковь сегодня?

-В Эстонии еще в конце 90-х годов произошло разделение. Одна церковь, действительно, относится к Московскому патриархату, а вторая к Константинополю. В те годы такое разделение происходило мирно. Почему сейчас все так обострено? Это связано с событиями на Украине. Сегодня ситуация жесткая. Почему? На Украине есть бывший митрополит Филарет, которого каноническая церковь разжаловала по всем статьям и лишила всего. Вот отсюда и весь сыр-бор. А Константинополь признает Филарета. Совершенно антиканонично.

-Владыка, а как живут православные канонической церкви Эстонии? В чем их радость? А в чем их печаль?

-Я скажу упрощенно! В сознание людей тут, в Эстонии, вводится такое понятие, как Россия – оккупант. А что такое Православная церковь Московского патриархата? Церковь оккупантов. И наше дело объяснять людям, что такое православная церковь. Мы объясняем, разговариваем с людьми. И молимся! Мы должны объяснить, что такое определение, как «оккупант» - политическое. Церковь не имеет отношение к политике. Мы не делаем никаких политических заявлений, ни ввязываемся в политические дебаты. Мы просто делаем свое дело! Мы молимся. И в этом наше спасение.

-Владыка, а что такое вера?

-Вера? Уверенность! Доверие Богу! Надо всегда помнить, что Господь – Наш Спаситель. И молиться. И тогда Господь совершит в нас Наше Спасение!

-Благодарю, Владыка.

P.S. Я попросила Владыку Евгения благословить меня… И попросила помолиться о тех, кому сейчас трудно и страшно. Мне сложно было объяснить, почему в разговоре с Владыкой у меня наворачивались слезы. И только потом я поняла, что искреннее желание помочь людям – дело жизни священнослужителя. Я просто почувствовала это во Владыке Евгении.