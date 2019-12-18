Прощание с бывшим министром печати СССР Михаилом Ненашевым состоялось 17 декабря

15 декабря ушёл из жизни бывший руководитель Гостелерадио СССР, журналист, публицист, государственный деятель, педагог, профессор, доктор исторических наук Михаил Ненашев.
10 ноября 2019 года Михаилу Ненашеву исполнилось 90 лет. Пережив взлёты и падения и не ожесточившись от внезапных перемен, в своей мемуарной книге, выпущенной ещё в 90-годы прошлого века он писал: "…нет ничего более неразумного и бессмысленного, чем сожаление о прошлом".
Несмотря на преклонный возраст, Михаил Ненашев до последних дней активно занимался подготовкой журналистских кадров, вопросами теории и практики журналистики, издательского дела в современных условиях, участвовал в различных отраслевых мероприятиях.
Каждое слово, каждый поступок Михаила Фёдоровича неизменно были наполнены доброжелательным вниманием к человеку, обращены к его профессиональному и гражданскому достоинству.
«Не суетись!». Эти слова написал Михаил Федорович на листе бумаге после назначения на высокую государственную должность и положил лист в ящик стола. И каждый раз, когда начинался его рабочий день или вставала перед ним проблема, сложная задача, он открывал ящик стола и читал эти два слова, два простых слова с огромным смыслом.
Прощание и похороны с профессором состоялись 17 декабря на Троекуровском кладбище.