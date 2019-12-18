«Джокер ДНР» рассекретил планирующиеся на Донбассе провокации Киева

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18 декабря 2019, 14:58 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ] Источник: телеграмм-канал "Джокер ДНР"

фото: pixabay.com

Украинские власти планируют запустить на Донбассе серию фейков. Киев хочет осуществить сразу три информационные диверсии. О них рассказал телеграмм-канал «Джокер ДНР».

Для внутреннего пользования Киев назвал эти акции «Кливаж», «Здоровье» и «Шахтер». Они заключаются в серии информационных атак. Целевой аудиторией определены жители неподконтрольных украинским властям регионов Юго-Востока.

В рамках акции «Кливаж» украинские СМИ распространят информацию об экологической катастрофе. Якобы в районе Енакиева резко повысится радиационный фон. Объяснением станет ядерный взрыв в шахте «Юный коммунар». Украинские журналисты пояснят, что он произошел 16 сентября 1979 года на глубине 903 метра.

Фейки акции «Здоровья» должны будут рассказывать о вспышке туберкулеза из-за выбросов на «Алчевском металлургическом комбинате». Якобы предприятие не сможет соблюдать правила безопасности из-за банкротства. Акция «Шахтер» предполагает серию публикаций о задержках выплаты заработной платы. Украинские журналисты будут ссылаться на данные комитета шахтерских жен.

«Эти акции планируются на конец этой недели, скорее всего в ночь с воскресенья на понедельник»— пояснил автор канала «Джокер ДНР»: «По их замыслу, жители Донбасса должны поверить в их информацию до того, как кто-то сможет её опровергнуть. Но я решил разрушить и этот план, посвятив вас во все его тонкости».