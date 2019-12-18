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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Москвичам пообещали десятиградусные морозы

, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]

Москвичам пообещали десятиградусные морозы
зима в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Синоптики пообещали жителям и гостям Москвы десятиградусные морозы. Соответствующую информацию в среду, 18 декабря, предоставил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Метеоролог отметил, что сейчас температура воздуха в столице выше нормы на 8-10 градусов, однако уже в конце декабря на город могут обрушиться морозы.

Вильфанд уточнил, что перед Новым Годом столбики термометров в столичном регионе опустятся до минус 10 градусов, вследствие чего гражданам можно начинать "точить коньки и вострить лыжи". Синоптик заметил, что в ближайшие дни снега в Москве не ожидается.

ЕТ

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