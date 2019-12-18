Действуя на опережение

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18 декабря 2019, 14:21 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Вчера спикер ЗСК Юрий Бурлачко провел внеочередную 30-ю сессию Законодательного Собрания Краснодарского края.

В повестке дня был единственный вопрос – рассмотрение законопроекта «Об ограничении на территории Краснодарского края розничной продажи несовершеннолетним никотинсодержащей продукции, электронных систем доставки никотина и о внесении изменений в Закон Краснодарского края «Об административных правонарушениях».

Юрий Бурлачко выразил солидарность позиции главы региона Вениамина Кондратьева по этому вопросу, который накануне на Совете безопасности края озвучил ее и дал в этой связи ряд поручений.

На предыдущей сессии ЗСК было принято обращение к заместителю председателя Правительства Российской Федерации Дмитрию Козаку. В нем депутаты выразили мнение о необходимости доработки проекта федерального закона «О государственном регулировании оборота никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака» и скорейшего его внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

— Для полноценного решения вопроса нужны изменения в федеральном законодательстве. А сейчас – действуем на опережение. Принимаем краевой закон, чтобы оградить наших детей от никотинового зла, ограничить торговлю опасным продуктом. И, разумеется, предусматриваем меры ответственности для тех, кто рискнет не исполнять нормы краевого закона. Штрафы предусматриваются достаточно серьезные. Хотя если речь идет о сознательном зарабатывании денег на жизни и здоровье детей – мало какое наказание покажется чрезмерным, – сказал на внеочередной сессии Юрий Бурлачко.

Также спикер ЗСК подчеркнул, что сам по себе закон не заработает. Необходимо максимальное информирование населения депутатами в избирательных округах. К его реализации должны активно подключиться правоохранительные органы, муниципалитеты, институты гражданского общества.

Председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань отметил, что в отсутствие соответствующего федерального закона разработанный законопроект позволит обеспечить опережающее правовое регулирование в регионе оборота никотинсодержащей продукции.

Законом, за принятие которого депутаты ЗСК проголосовали единогласно, на территории Краснодарского края вводится запрет на розничную продажу несовершеннолетним любой никотиносодержащей продукции и электронных систем доставки никотина в организм. За нарушение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность в виде

штрафа, налагаемого на граждан, в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. Полномочиями по составлению протоколов будут наделены административные комиссии муниципальных образований края.