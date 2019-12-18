В ЗСК обсудили вопросы профилактики семейно-бытового насилия

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18 декабря 2019, 14:19 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В кубанском парламенте по поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко состоялись общественные слушания, на которых обсуждена концепция проекта федерального закона «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации». Мероприятие провели комитеты ЗСК по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи, а также по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан.

В обсуждении опубликованного на сайте Совета Федерации РФ проекта законопроекта приняли участие депутаты ЗСК, представители правоохранительных органов и органов исполнительной власти региона, всех городов и районов края, Кубанской митрополии, духовного управления мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края, Кубанского казачьего войска, общественных организаций. уполномоченные по правам ребенка и человека в Краснодарском крае, члены Совета молодых депутатов и экспертно-консультативных советов при комитетах кубанского парламента.

Открывая общественные слушания, председатель комитета ЗСК по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский отметил, что темой для встречи является резонансный, обсуждаемый в обществе законопроект, касающийся жизни фактически всех российских граждан, а именно - семей. Он напомнил, что в соответствии с Конституцией Российской Федерации семья находится под защитой государства, а семейный кодекс определяет, что она создается на принципах добровольного брачного союза мужчины и женщины.

— Семья – это ячейка, которая словно маленькое государство, обладает своим внутренним суверенитетом, осуществляет свою внутреннюю и внешнюю политику, формирует свой особый микроклимат, привычки, традиции, с одним условием – не нарушая права и свободы других граждан. Действующим законодательством гарантирована недопустимость вторжения в дела семьи. В то же время отдельные представители общества считают, что семья сегодня нуждается в дополнительном регулировании. Был подготовлен проект нормативного правового акта, который стал темой встречи. Нам сегодня очень важно услышать мнение наших земляков, чтобы выработать общую позицию по этому общественно значимому вопросу, – сказал в самом начале встречи Виктор Чернявский.

Председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань в своем выступлении охарактеризовал основные положения проекта федерального закона «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации». Законопроектом предлагается установить правовые основы профилактики семейно-бытовых отношений, формы профилактического воздействия, а также иные нормы, возникающие в сфере профилактики семейно-бытового насилия. Со слов разработчиков, законопроект послужит созданию более эффективного механизма защиты прав личности, в том числе лиц, подвергшихся насилию. В то же время Андрей Горбань привел конкретные примеры того, что часть имеющихся в законопроекте положений дублирует уже действующие нормы ряда российских законов. Он подчеркнул, что обособление такого понятия, как семейно-бытовое насилие делает этот документ изначально неработоспособным.

— Таким образом делается попытка законодательно выделить и обособить такое понятие, которое бы не подпадало под понятие правонарушение или преступление. При этом физический вред, насилие, те же побои всегда подпадают под действие либо административного, либо уголовно наказуемого деяния. Проект закона нарушает ряд базовых конституционных принципов и содержит прямые нарушения части 2 статьи 54 Конституции РФ. Он носит рамочный характер и в том виде, в котором сейчас представлен для обсуждения, на наш взгляд, недееспособен, носит правовую и социальную неопределенность, – сказал Андрей Горбань.

В ходе обсуждения все участники слушаний имели возможность представить высказать свое мнение о положениях законопроекта.

Все выступившие высказывали схожие мнения, которые нашли отражение в принятом за основу проекте резолюции. Участники общественных слушаний не поддержали обсуждаемый законопроект и отметили не только нецелесообразность его принятия, но и подрывной характер документа по отношению к традиционным российским духовно-нравственным ценностям, в том числе традиционным нравственным основам семьи и семейному укладу российского общества.