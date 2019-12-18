Актер театра и кино Иван Колесников: Я счастливый безумно

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18 декабря 2019, 14:15 [ «Аргументы Недели», Злата КОЛОС ]

Иван Колесников, фото Мария Дворянкова

Иван окончил Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина (курс В. Коршунова) в 2004 году. Был занят в спектаклях МХТ им. Чехова, работал в театре им. Моссовета. Получил премию «Ника-2015» в номинации «Открытие года» за роль Лентулова в картине «Конец прекрасной эпохи» Станислава Говорухина. Скоро на экраны выходит фильм «Союз спасения», где Иван сыграл Николая Первого. О работе над этой ролью и о своих жизненных приоритетах актер рассказал корреспонденту «Аргументы недели».

После этого понял, что я актер

Я из творческой семьи. Работал в МХТ им.Чехова с 12 лет. Первый спектакль назывался «Новый американец» с Борисом Щербаковым, и папа там играл, а я там пел песню «взвейтесь кострами синие ночи, мы пионеры дети рабочих…» это все, что я там делал; потом играл в спектакле «Борис Годунов», где выходил с деревянным мечом на сцену;а потом, в 14 лет, заполучил главную роль в спектакле «Плач в пригоршню». Я играл первый акт, в конце акта улетал в Америку, а второй акт уже играл Борис Щербаков. И мы с ним делили этот спектакль на двоих. У меня была первая в жизни эротическая сцена. Эротический танец с актрисой Аленой Хованской. Она была в белой рубахе, совершенно обнаженная. Я думал, что мне делать, каждый раз не знал куда себя деть. После этого понял, что я актер.

Поступил сразу без экзаменов, не потому что я блатной, а наоборот, я пошел в школу-студию МХАТ и в приемной комиссии мне сказали: «наконец-то Колесников пришел» и я понял, что предвзятое отношение будет. Мне сказали стать в виде дерева и прочитать стихотворение, я прочитал, а потом мне сказали, что я вообще бездарность и никуда не пройду, но на второй тур пропустили, но я решил, что не пойду во МХАТ и пошел в Щепку, и после первого тура меня взял Коршунов. И я счастлив поэтому. Сейчас не работаю в театре, есть антреприза.

Театр сейчас на низшей ступени эволюции

Театр интереснее кино, конечно, но театр сейчас находится на низшей ступени своей эволюции. Если брать театр, который стационарный, то из 10 спектаклей, в которых ты будешь играть, дай Бог, будет один-два, которые тебе будут нравиться, а остальные не несут в себе сильной творческой нагрузки. Если сравнивать с антрепризами, то да антреприза - такое действо, как бы считается, что это низшая ступень в театре, но, во-первых, сейчас антреприза сама по себе растет, они уже не то, что в 90-ые и 2000-ые, там платят больше, там ты можешь подкрепиться составами и не спрашивать, можешь ты сниматься или нет, просто говоришь, что ты снимаешься и играет другой состав, гораздо свободнее. Раньше театр - был дом, сейчас это нельзя назвать семейственностью. Может «Современник» и все. А так театр - это кабала. Я не имею права сейчас отдать себя театру, так как есть ответственность (семья, дети). Просто пойти в театр, ради непонятно чего, я не вижу смысла.

На первых съемках мне надели штучку медицинскую

Первый опыт в кино пришелся на мой выпускной вечер. И я сказал продюсеру откровенно, что если вы ставите этот день, то вы должны понимать, что я буду в сильно плохом состоянии, они сказали: «да-да все в порядке». И я поехал на съемки в таком состоянии, что не мог выговорить одну фразу: «дайте мне, пожалуйста, межреберный расширитель быстро».

В итоге мне надели штучку медицинскую, чтобы не было видно, что я говорю, какой текст, а потом на озвучке мы добавили этот текст.

Долго снимали военную картину с Ольгой Арнтгольц в главной роли. Это было круто. После этого было полное затишье. Мне казалось, что я на коне и не тут-то было.

Сериал «Студенты». Потом опять перерыв.

Сериал «Клубничка», сериал «Жизнь как жизнь» и «Любовь как любовь». Я насиловал слепую скрипачку и гомерически ржал. Роли были разные.

Потом работал световиком в кино год. Надо было работать. Не было ничего.

Была роль в сериале «Рыжая». Роль наркомана-музыканта. А потом эта же компания взяла в сериал «Маруся».

Потом опять было затишье. Думал идти световиком опять, но папа сказал: «нельзя, так как ты снялся уже в главной роли». Родители помогали.

Америка - не моё

Я мечтаю о хорошей роли. Может быть, например, поэта Шпаликова, с удовольствием, но еще зависит от того, кто будет снимать, кто будет сценаристом и т.д. Если бы это был идеальный проект: режиссер, сценарист и т.д., то я бы хотел в этом проекте любую роль.

Америка - не мое. Английский я не знаю. Я даже не могу учить. Позвали недавно на пробы с Камбербечем. Я учил, зубрил, пришел на пробы и белый лист. Нету у меня тяги. Но роль немого в нерусском проекте я бы сыграл.

Если бы хотел сниматься в Америке наверное бы учил. Нет пока такого желания, так как я здесь еще не состоявшийся артист и думаю, что я здесь еще могу сделать больше. Тем более у нас не самое худшее время для кино.

История- вещь зыбкая

Уникальность историй английских киностудий в исторических проектах в том, что они берут персонаж, существующий или существовавший когда-то и берут его факты биографии, которые мы знаем, что произошло с ним по истории, а остальные факты биографии они придумывают, потому что никто из нас не знает, кто такой был Петр Первый, как он любил женщин и как он ел, как он хохотал, как он плакал и плакал ли он? Этого нет нигде. У нас есть история, а история - вещь зыбкая, она переписывается и поколение последующее знает уже совсем другую историю. Поэтому, играя царя Николая Первого, я в первую очередь старался наделить его человеческими качествами. Николай не был военным человеком, он был реформатором. У нас есть сцены с женой, с детьми, где он носит на руках одну из нянек. Еще мы придумали с режиссером А.Кравчуком, что у моего героя есть монета, с его же изображением. И вот он с этой монетой прошел всю эту историю, все декабрьское восстание. Казалось бы, монета - мелочь, но ведь из таких мелочей и складывается образ.

Я - счастливый человек

Семья. Самое главное, что может быть в жизни, с возрастом это понимание счастья приходит как нельзя лучше, возраст имеется в виду не года, возраст - твои жизненные проблемы (опыт). Какие-то были в моей жизни поступки, неправильные, за которые я теперь переживаю. Нет, не переживаю, но они всегда багажом лежат в моей голове и с этими моими проступками, я понимаю, что ближе и дороже семьи нету ничего в жизни, не в физическом смысле… конечно, если убрать работу, то будет тяжело, надо будет искать новую и это тяжело, ты привык к одному, надо выбирать другое. Все равно я, как и многие люди живу в мире, который сформировал сам себе и он у меня лайтовый. У многих людей нет того, что есть у меня. У меня есть деньги, мама, папа, дети, все здоровы, все живы и у меня нет никаких проблем. Все мои проблемы - это плюнуть и растереть и больше ничего. Но, тем не менее, ближе семьи трудно что-то придумать. Люди теряются в переходном возрасте, когда все приелось и хочется чего-то нового и ты вырываешься, а когда вырвался, ты понимаешь, а что ты вырвался и куда ты вырвался. Без семьи я сопьюсь или что-нибудь сделаю с собой или буду жить, как обыватель.

Иван Колесников с семьей

Я счастливый безумно. Еще и потому что я позитивный человек. Все мои проблемы я стараюсь либо держать в себе, либо переворачивать в хорошую сторону. Как-то я записывал передачи «Хочу знать», Ширвиндт вел и папа был ведущий. А я был один из тех, кто ездил по миру и мы рассказывали истории. И однажды я попал в Эфиопию и увидел как живут там люди. И когда мы говорим, что мы в России в наших деревнях плохо живем – это неправда. Вот там люди живут плохо. Вот там чума. Реальная. Не метафорическая, а реальная. Там 10% населения без ног, без рук, потому что они пьют гнилую воду, у них начинаются болезни, дети рождаются уродами и даже они живут счастливо в том, в чем они существуют. И если уж они находят в себе душевные силы, чтобы радоваться, то мы должны быть на 80-ом уровне счастья. Как говорила моя бабушка Роза: «Все пройдет, пройдет и это». Это правда. Все ерунда, кроме конечно глобальных вещей, опять же связанных с семьей.

Нет ничего лучше собственного примера

Мои родители всегда воспитывали меня личным примером и это самый действенный способ. Лучше примера нет ничего. Самое главное качество, которое должно быть в человеке – это уважение к другому человеку. Конечно есть люди, которых ты можешь осадить (быдло, ругающееся матом), я об уважении твоего окружения.

Выражение «относись к другим так, как бы ты хотел чтобы относились к тебе» - оно очень правильное. Ты должен становиться лучше сам для себя и от этого потом начинаешь получать удовольствие. В детстве я знал, что для того, чтобы мне пойти погулять, нужно вымыть посуду или вынести мусор, не потому что я хочу или не хочу, а чтобы мама была благосклоннее. Все просто. Это мелочь, но она работает на твоего оппонента. Через какое-то время ты получаешь от этого удовольствие, так как ты понимаешь, что делаешь банальное небольшое доброе дело для близких людей.

Справился с проблемами, благодаря мудрости жены

Бывают злые ситуации и злые люди, надо задуматься в этот момент почему это происходит!? Хорошо ли это, то что ты сейчас вот делаешь? Даже если ты ничего не делаешь для этого, но тебя окружает какое-то зло вокруг тебя, значит надо задуматься что-то не так ты делаешь. Не может быть просто так. Просто так ничего не бывает! Поэтому, когда в моей жизни были проблемы, я справился с этим только благодаря моей жене, ее мудрости, а во-вторых, каждый день я старался осознать, что я делаю не так. А потом я нашел в чем ошибка. На самом деле в жизни все очень просто. Просто к этому тяжело прийти. Я, например, не могу потребовать любви от кого-то, я могу любить и человек либо да, либо нет. Либо ты это принимаешь, либо нет. И так во всем. Ты можешь отказаться от этого человека и идти своей дорогой и жить дальше и найдешь такого человека, с которым будет взаимно. Жизнь безумно проста, мы делаем ее сложнее.

Это раньше люди от роли сходили с ума

Прежде всего я хочу воспитать хорошо девочек своих. И хороших внуков. И моя профессия. Я надеюсь на это. Так как в какой-то момент я решил, что не ту профессию выбрал. Но как-то после съемок у С.Говорухина, подумал, наверное не просто так попал в эту профессию. Надеюсь.

В какой-то момент жизни я тянулся к профессии. Мне очень хотелось, чтобы мне сказали: «ты хороший актер», для меня это было очень важно, сейчас для меня это не важно, так как я понял, что нет шаблона: «хороший», «плохой». Если будешь пытаться кому-то угодить, просто потеряешь себя. Пришел к тому, что актерская профессия - это профессия, не образ жизни. Это было раньше, когда зарождался театр и люди от роли сходили с ума. Сейчас так не нужно.

Эта сцена снималась 12 часов

Была сцена в «Союзе спасения», где умирает брат и перекладывает правление на меня, я начинаю плакать. Эта сцена снималась 12 часов и я не могу сказать, что я не вжился в этот момент. Я сделал максимум того, что я могу. Я вжился в роль. Но я также быстро оттуда вышел. Я могу быть Николаем Первым, а дома мыть тарелки. Потому что, это моя работа. Это не моя жизнь, это работа.

Плачу и не стесняюсь этого



Плачу я крайне редко. Плачу, когда у меня нет сил. От бессилия. Не от безвыходности ситуации, наоборот, когда нет выхода, я его ищу; бывает когда нет сил что-то объяснять. Последний раз я плакал, когда Дуне (дочь) пытался объяснить, что нельзя эксплуатировать родителей, особенно маму и она меня не понимала 1.5 часа разговора и до этого еще месяцы разговоров и в итоге у меня просто потекли слезы от бессилия, от непонимания, от своего же ничтожества, что я не могу ничего сделать, а сделать что-то надо. Ну и кино. Любой мультфильм, «Титаник», «Ромео и Джульетта» мне включи и я буду плакать, с удовольствием поплачу.

Пожелание поколению через 100 лет

«Все проходит и это пройдет». Это очень важно, потому что каждый раз, когда что-то происходит в жизни критическое, момент отчаяния, когда ты готов совершить что-то плохое, момент когда ты не понимаешь как дальше быть, знай, что это пройдет! По-любому когда-то пройдет. Только нужно иметь силы. И начинается новая история, которая будет 100% лучше, чем до этого, то что с тобой было, не надо переживать. Жизнь состоит из черных и белых полос.

Злата Колос