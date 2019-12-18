Глава ФНС России рассказал о цифровой трансформации налоговых органов в штаб-квартире ОЭСР

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18 декабря 2019, 14:15 [ «Аргументы Недели» ]

Руководитель ФНС России Михаил Мишустин, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Михаил Мишустин, глава ФНС России, провел пленарное заседание Сообщества цифровой трансформации налоговых органов в расположенной в Париже штаб-квартире Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В заседании приняли участие более 60 делегатов из 30 стран. Основными темами мероприятия стали формулирование стратегии цифровой трансформации налоговых органов и обсуждение подходов к формированию видения Налоговой администрации 2030.

Как отметил Михаил Мишустин, цифровая трансформация превратит налоговые администрации в провайдеров цифровых платформ для ведения всей экономической деятельности внутри своих стран. Все транзакции будут происходить внутри прозрачной среды, что позволит отказаться от отчетности и перейти к автоматическому бесконтактному налогообложению.

По словам руководителя ФНС, приоритетами для налоговых органов в среднесрочной перспективе должны стать повышение прозрачности и уровня доверия общества за счет внедрения механизмов автоматического соблюдения налогового законодательства. Это потребует развития автоматизированных систем искусственного интеллекта, интеграции с экосистемами налогоплательщиков и предоставления им персонализированных проактивных услуг.

В Российской Федерации элементы подобного подхода уже внедряются, сообщил Мишустин. В качестве примера он привел приложение «Мой налог», которое разработали в рамках специального налогового режима для самозанятых граждан.

Озвученная Михаилом Мишустиным стратегия нашла поддержку у широкого круга присутствовавших на пленарном заседании представителей налоговых органов и частного сектора. ФНС России использует материалы заседания в ходе разработки стратегии цифровой трансформации налоговых органов, отметили в пресс-службе ведомства.