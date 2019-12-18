Песков: президент России готов к любым вопросам на пресс-конференции

Президент России Владимир Путин готов к любым вопросам в рамках большой пресс-конференции, которая состоится 19 декабря. Соответствующую информацию предоставил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, глава государства ответит, в частности, на вопрос по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, если такой поступит. Пресс-секретарь Владимира Путина напомнил, что формат пресс-конференции является абсолютно свободным, вследствие чего российский лидер готов отвечать на разнообразные вопросы.

Ранее сообщалось, что для участия в пресс-конференции аккредитовали 1 895 журналистов.