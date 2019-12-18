Все новости >>

Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Песков: президент России готов к любым вопросам на пресс-конференции

, 13:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Песков: президент России готов к любым вопросам на пресс-конференции
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press
Президент России Владимир Путин готов к любым вопросам в рамках большой пресс-конференции, которая состоится 19 декабря. Соответствующую информацию предоставил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
 
По словам Пескова, глава государства ответит, в частности, на вопрос по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, если такой поступит. Пресс-секретарь Владимира Путина напомнил, что формат пресс-конференции является абсолютно свободным, вследствие чего российский лидер готов отвечать на разнообразные вопросы.
 
Ранее сообщалось, что для участия в пресс-конференции аккредитовали 1 895 журналистов.
 
Напомним, Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня, как утверждала полиция, с запрещенными веществами. Впоследствии уголовное преследование было отменено из-за "недоказанности его участия" в преступлении. Сам сотрудник СМИ уверял, что вещества ему подбросили.

 

 
ЕТ

//картина дня

В Совфеде предложили увеличить детские выплаты, если женщина родила первенца, не достигнув 25 лет. В таком случае размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком будет зависеть от средней зарплаты по региону.

В Совфеде предложили увеличить детские выплаты, если женщина родила первенца, не достигнув 25 лет. В таком случае размер…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан