//Общество 13+
Песков: президент России готов к любым вопросам на пресс-конференции
18 декабря 2019, 13:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//Общество 13+
18 декабря 2019, 13:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Игорь Черский
Ульяна Меньшикова
Владимир Зыков
Аурен Хабичев
В зоне боевых действий в Донбассе погиб военный из 28-й бригады имени рыцарей Зимнего похода Вооруженных сил Украины. Соответствующее сообщение распространил в интернете…
Общество
В Совфеде предложили увеличить детские выплаты, если женщина родила первенца, не достигнув 25 лет. В таком случае размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком будет зависеть от средней зарплаты по региону.
В Совфеде предложили увеличить детские выплаты, если женщина родила первенца, не достигнув 25 лет. В таком случае размер…
9 декабря исполком ВАДА выгнал Россию с двух предстоящих Олимпиад…
Сокрушительная победа на парламентских выборах премьера Великобритании…
Состоялось очередное вручение литературной премии «Большая книга». Кто…
10 сентября 1942 года в Берлине погас свет – это Василий Решетников…
Под Новый год эксперты взглянули на рост доходов бюджета: открылась…
Почему не уходит вес? При похудении люди часто забывают о воде
Представьте себе, в вашей семье есть несколько коммерческих компаний…
Как известно, что бы ни производили в России, получается автомат…
В преддверии Нового года витрины наполняются призывами: «Три берёшь…
Выложены приписываемые Ванге пророчества, в которых идет речь о событиях, которые должны произойти в России и остальном мире в наступающем году…
Специалисты в сфере здравоохранения обозначили симптомы, при наличии которых необходимо незамедлительно вызывать скорую помощь. Данной теме посвящен…
Стали известны самые загруженные предпраздничные дни в аэропортах Москвы. Об этом говорит статистика, проведенная сервисом Biletix.
Бывший руководитель следственного управления Службы безопасности Украины генерал-майор Василий Вовк обозначил предпосылки возможного будущего Майдана…
По чьей вине сгорел единственный в России авианосец "Адмирал Кузнецов"
Общение с Митрополитом – дело трепетное и ответственное. Особенно, когда православная церковь Московского патриархата находится на территории, где спокойно существует…
Европейские ученые выяснили, что эмоции собак лучше распознают взрослые люди, а не дети, а также представители европейской культуры, а не исламской. Об этом говорится…
Алексей Панин вновь оказался в центре внимания благодаря скандалу. На этот раз актёр поругался с водителем такси в Санкт-Петербурге и в ходе конфликта оторвал рычаг…
Здоровье
Давно известно, что ожирение и онкология идут рука об руку. Однако исследователи из Американского онкологического общества и Гарвардской Школы общественного…
Наступающий год будет для Украины сложным. Такой прогноз сделал экстрасенс из Одессы, называющий себя Андреем Гипербореем, говорится в публикации, которая появилась…
Жаркое из блогов
Вчера под лозунгами борьбы с "распродажей Украины" нацики устроили масштабную драку с полицией под Верховной Радой. Более 10 полицаев попали в больницу с различными…
Для московского бомонда он персона известная и даже значимая. Ведь именно ему продвинутые в индустрии красоты светские дивы, артисты и популярные блогеры доверяют свои…
Синоптики пообещали жителям и гостям Москвы десятиградусные морозы. Соответствующую информацию в среду, 18 декабря, предоставил исполняющий обязанности директора…
Стало известно, почему россияне плохо спят в поездах. Об этом сообщается в исследование, которое проводил онлайн-сервис планирования путешествий OneTwoTrip.
Чтобы поддерживать как физическое, так и психическое здоровье, горожанину приходится прикладывать гораздо больше усилий, чем жителю сельской местности.
15 декабря ушёл из жизни бывший руководитель Гостелерадио СССР, журналист, публицист, государственный деятель, педагог, профессор, доктор исторических наук Михаил Ненашев…
В среду днем, 18 декабря, в СМИ появилась информация о дорожно-транспортном происшествии в Египте. В результате столкновении грузовика с машиной, которая перевозила…
Бывший тренер тамбовского «Спартака» Владимир Ковылин, у которого начинал профессиональную карьеру Юрий Жирков, в интервью еженедельнику «Аргументы недели» сказал, что…
Белорусский оппозиционер Павел Северинец, который организовал акцию против интеграции России и Белоруссии, задержан в Минске. Об этом сообщила его супруга на своей…
Михаил Мишустин, глава ФНС России, провел пленарное заседание Сообщества цифровой трансформации налоговых органов в расположенной в Париже штаб-квартире Организации…
Иван окончил Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина (курс В. Коршунова) в 2004 году. Был занят в спектаклях МХТ им. Чехова, работал в театре им. Моссовета. Получил…
Поклонники британской королевской семьи подозревают, что герцогиня Кейт поссорилась с принцем Уильямом. На такие мысли фанатов навело поведение женщины на кулинарному…
Стали известны новые подробности смерти актера Дмитрия Марьянова. Их раскрыл адвокат директора реабилитационного центра «Феникс» Игорь Баранов.
Президент России Владимир Путин готов к любым вопросам в рамках большой пресс-конференции, которая состоится 19 декабря. Соответствующую информацию предоставил…
Известный бизнесмен, музыкальный продюсер, создатель легендарной группы «Земляне», владелец медиахолдинга «Русская медиагруппа», в который входит «Русское радио» и другие…
СМИ сообщают, что британский принц Гарри и его супруга Меган едва не погибли в авиакатастрофе. Согласно последней информации, трагедия чуть не произошла минувшим летом…
Санкции США против газопровода "Северный поток — 2" нарушают международное право и не нравятся многим. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Кремле в среду, 18 декабря, сообщили, что открытие Крымского моста является одним из главных событий 2019 года. Об этом сегодня сообщил журналистам пресс-секретарь…
Сегодня стало известно, что скончался 20-летний москвич, который больше недели назад упал на катке на Красной площади и сильно ударился головой. Врачи всеми силами…
Сразу шесть протоколов составили сотрудники казанского ГИБДД, остановившие Mercedes с прикрепленными к нему санями, в которых сидел дед мороз. Видео появились…
Кардиологи, работающие в Соединенных Штатах, назвали простой способ предотвращения инфаркта миокарда и инсульта головного мозга, которые в значительном количестве случаев…
Происшествия
В тюменской больнице скончался мужчина, пострадавший при взрыве газа 7 декабря в жилом доме на улице Павла Шарова в Тюмени. Именно этот человек незадолго до взрыва вызвал…
Днем в среду, 18 декабря, стало известно, что власти Украины ужесточили правила пересечения границы с Российской Федерацией. Данную информацию предоставили в украинском…
Пять тысяч проверок аптечной продукции провели сотрудники МВД России с начала года. Об этом стало известно в среду, 18 декабря из сообщения главы ведомства Владимира…
Обозначены сигналы организма человека, которые указывают на рак печени. Информацией по данной теме поделились некоторое время назад специалисты в сфере здравоохранения…
В среду, 18 декабря, сотрудники оперативных служб проверяют два московских аэропорта – Шереметьево и Домодедово. Данные меры были приняты после поступления анонимного…
Украинская тематика оказалась не особо интересной жителям Татарстана. Таковы данные приводит пресс-служба поисковика «Яндекс». Эксперты составили рейтинг наиболее…
Происшествия
Утром в среду, 18 декабря, стало известно, что в Выборгском районе Ленинградской области из-за взрыва петарды пострадал школьник. Согласно последней информации, мальчик…
Закон о децентрализации Украины, который планируют принять киевские власти, может стать предвестником распада страны. Такую точку зрения высказал Андрей Бабицкий…
Происшествия
Утром в среду, 18 декабря, на северо-западе Москвы в трамвае скончался мужчина. Согласно последней информации осведомленных источников, к транспортному средству вызывали…
Россиянин чудом спас свою жизнь. Ему удалось с ножевым ранением сбежать от родственника, который начал нападать с ножом.
Суд в Вирджинии лишил Эдварда Сноудена права на доходы от собственной книги. Перебежчик нарушил правила. Теперь все деньги получит американское правительство.
Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала. На страничке первой знаменитости бизнес-вумен…
Львам, Водолеям и Рыбам больше других представителей зодиакального круга повезет в наступающем году. Об этом говорится в опубликованном в интернете гороскопе российского…
В среду, 18 декабря, все станции Московского метрополитена получили анонимное сообщение с угрозой "минирования". Соответствующую информацию предоставили сотрудники…
Хоккеист Евгений Малкин заявил, что, достигнутого рубежа в 400 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ ему мало. Спортсмен рассчитывает на большее, и сдаваться…
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков оценил план президента Украины Владимира Зеленского убрать из Конституции страны упоминание…
Верховный суд РФ принял решение, которого очень долго ожидали простые граждане. Теперь чиновники не смогут подать на человека в суд, который написал на «власть имущего»…
Мартин Галле, профессор одного из университетов Мюнхена, назвал четырех главных врагов сосудов человека. Соответствующая информация содержится в материале, который…
Происшествия
Дорожно-транспортное происшествие случилось утром в среду, 18 декабря, на территории Новой Москвы. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате…
В английском городе Кембридж произошел интересный случай. Маленький мальчик спас жизнь младшей сестре благодаря быстрой реакции.
События в Донбассе в дальнейшем будут развиваться в направлении заморозки конфликта, продолжающегося с весны 2014 года. Такой прогноз содержится в материале, появившемся…