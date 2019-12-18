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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Кремле назвали открытие Крымского моста одним из главных событий 2019 года

, 13:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Кремле назвали открытие Крымского моста одним из главных событий 2019 года
Крымский мост, Nikolay Gyngazov/Global Look Press
В Кремле в среду, 18 декабря, сообщили, что открытие Крымского моста является одним из главных событий 2019 года. Об этом сегодня сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
 
В Кремле уточнили, что "главное еще произойдет", но в уходящем году одним из важнейших событий является открытие Крымского моста.
 
По словам Пескова, главными должны быть темы, связанные с развитием страны, а также с теми или иными процессами, которые происходят в России.
 
Напомним, автомобильная часть моста в Крым из Краснодарского края была открыта 15 мая. Открытие движения железнодорожной части конструкции запланировано на конец декабря текущего года. Данный мост является самым протяженным в России – его длина составляет 19 километров.
ЕТ

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