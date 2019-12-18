В Кремле назвали открытие Крымского моста одним из главных событий 2019 года

В Кремле в среду, 18 декабря, сообщили, что открытие Крымского моста является одним из главных событий 2019 года. Об этом сегодня сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле уточнили, что "главное еще произойдет", но в уходящем году одним из важнейших событий является открытие Крымского моста.

По словам Пескова, главными должны быть темы, связанные с развитием страны, а также с теми или иными процессами, которые происходят в России.

Напомним, автомобильная часть моста в Крым из Краснодарского края была открыта 15 мая. Открытие движения железнодорожной части конструкции запланировано на конец декабря текущего года. Данный мост является самым протяженным в России – его длина составляет 19 километров.