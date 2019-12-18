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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Стало известно количество нарушений в аптеках

, 12:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: iz.ru

Стало известно количество нарушений в аптеках
Фотобанк АН

Пять тысяч проверок аптечной продукции провели сотрудники МВД России с начала года. Об этом стало известно в среду, 18 декабря из сообщения главы ведомства Владимира Колокольцева на заседании Государственного антинаркотического комитета.

Колокольцев рассказал, что они сумели  выявить свыше тысячи административных правонарушений. Также глава отметил: в ряде субъектов удалось добиться снижения числа лиц, которые используют немедицинское потребление психоактивных лекарств.

Согласно федеральному закону «Об обращении лекарственных средств» регистрационное удостоверение лекарственного препарата выдается бессрочно.

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