Стало известно количество нарушений в аптеках

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18 декабря 2019, 12:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: iz.ru

Фотобанк АН

Пять тысяч проверок аптечной продукции провели сотрудники МВД России с начала года. Об этом стало известно в среду, 18 декабря из сообщения главы ведомства Владимира Колокольцева на заседании Государственного антинаркотического комитета.

Колокольцев рассказал, что они сумели выявить свыше тысячи административных правонарушений. Также глава отметил: в ряде субъектов удалось добиться снижения числа лиц, которые используют немедицинское потребление психоактивных лекарств.

Согласно федеральному закону «Об обращении лекарственных средств» регистрационное удостоверение лекарственного препарата выдается бессрочно.