Стало известно количество нарушений в аптеках

Пять тысяч проверок аптечной продукции провели сотрудники МВД России с начала года. Об этом стало известно в среду, 18 декабря из сообщения главы ведомства Владимира Колокольцева на заседании Государственного антинаркотического комитета.
Колокольцев рассказал, что они сумели выявить свыше тысячи административных правонарушений. Также глава отметил: в ряде субъектов удалось добиться снижения числа лиц, которые используют немедицинское потребление психоактивных лекарств.
Согласно федеральному закону «Об обращении лекарственных средств» регистрационное удостоверение лекарственного препарата выдается бессрочно.