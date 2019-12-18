В Волгограсдкой области выдан 200-тысячный электронный больничный

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18 декабря 2019, 12:36 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

По данным Волгоградского отделения Фонда социального страхования юбилейный 200-тысячный электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) открыт в ГБУЗ «Быковская ЦРБ».

В течение одной минуты были запрошены несколько бланков электронных больничных, в том числе Николаевской ЦРБ и горбольницей №2 г.Волжского, их разделили доли секунды, и 200-тысячный ЭЛН достался жителю р.п. Быково.

Сегодня в формировании ЭЛН принимают участие 156 медицинских организаций, что составляет 81 % от всех медицинских организаций области, имеющих лицензию на экспертизу временной нетрудоспособности.

Более 3 тысяч работодателей Волгоградской области взаимодействуют с ЭЛН. Доля работодателей Волгоградского региона, участвующих в формировании электронных листков, к общему количеству работодателей, сотрудники которых оформляли больничные, составила 33,5 %

В 2019 году волгоградцы более 350 тысяч раз обращались за больничным по болезни и 8600 – за больничным по беременности и родам. За счет средств регионального отделения Фонда на оплату больничных по временной нетрудоспособности направлено 3 млрд рублей, на оплату пособий по беременности и родам – 881,7 млн рублей.

В 2019 году выявлено 8 поддельных листков нетрудоспособности. В 2-х случаях возбуждено уголовное дело. В остальных проводится проверка.