По инициативе губернатора Кондратьева на Кубани запретили продажу снюса

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18 декабря 2019, 12:20 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступил за полный запрет продажи на территории региона табака для жевания и рассасывания – так называемого снюса. Ранее депутаты ЗСК обратились на федеральный уровень с просьбой ограничить его продажу.

«В городе Горячий Ключ уже есть случай тяжелейшего отравления снюсом, и мы не можем просто смотреть, как травятся наши дети. Продажу жевательных смесей с никотином несовершеннолетним нужно не просто ограничить, а полностью запретить на территории Кубани», – заявил он.

Депутаты рассмотрели проект 18 декабря и согласовали новую норму.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко поддержал главу региона Вениамина Кондратьева:

– Для полноценного решения вопроса нужны изменения в федеральном законодательстве. А сейчас – действуем на опережение. Принимаем краевой закон, чтобы ограничить торговлю опасным продуктом и оградить наших детей. Предусматриваем меры ответственности для тех, кто рискнет не исполнять нормы краевого закона. Штрафы будут достаточно серьезные, – подчеркнул председатель ЗСК.

Принятый закон предполагает запрет на продажу несовершеннолетним любой никотиносодержащей продукции и электронных систем доставки никотина в организм. Нарушителей ждут штрафы в размере 5 тыс. рублей, на должностных лиц – от 30 до 50 тыс. рублей, на юридических лиц – от 100 до 150 тыс. тысяч рублей.