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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

«Яндекс» назвал регион РФ, которому Украина не интересна

, 12:32 [ «Аргументы Недели», ]

«Яндекс» назвал регион РФ, которому Украина не интересна
фото: pixabay.com

Украинская тематика оказалась не особо интересной жителям Татарстана. Таковы данные приводит пресс-служба поисковика «Яндекс». Эксперты составили рейтинг наиболее популярных запросов пользователей интернета в 2019 году.

Лидерами общероссийского рейтинга поисковых запросов стали три темы. В их число вошли: выборы на Украине, пожар в соборе Парижской Богоматери, а также московские митинги протеста.

Как оказалось, интересы жителей Татарстана существенно отличается от общероссийских. Ни одна из общероссийских тем в региональный топ не попала.

Татарстанских пользователей интернета интересовали: чемпионат WorldSkills, выборы в Госсовет Татарстана, запуск каршеринга в Казани, массовое избиение подростка в Казани, гибель двух подростков в Альметьевске.

//картина дня

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