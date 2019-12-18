«Яндекс» назвал регион РФ, которому Украина не интересна

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18 декабря 2019, 12:32 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

фото: pixabay.com

Украинская тематика оказалась не особо интересной жителям Татарстана. Таковы данные приводит пресс-служба поисковика «Яндекс». Эксперты составили рейтинг наиболее популярных запросов пользователей интернета в 2019 году.

Лидерами общероссийского рейтинга поисковых запросов стали три темы. В их число вошли: выборы на Украине, пожар в соборе Парижской Богоматери, а также московские митинги протеста.

Как оказалось, интересы жителей Татарстана существенно отличается от общероссийских. Ни одна из общероссийских тем в региональный топ не попала.

Татарстанских пользователей интернета интересовали: чемпионат WorldSkills, выборы в Госсовет Татарстана, запуск каршеринга в Казани, массовое избиение подростка в Казани, гибель двух подростков в Альметьевске.