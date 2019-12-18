Все в прорубь

29 декабря 2019 года во всех субъектах Российской Федерации состоится общероссийская акция «Закаленная Россия – Здоровая страна». Будет установлен мировой рекорд по массовому закаливанию. Покажем всему миру наш характер, единство и мощь!
В этот день, передавая друг другу эстафету, все любители моржевания, закаливания, зимнего плавания и здорового образа жизни от Камчатки до Калининграда окунутся в холодную воду местных океанов, морей, водоемов и рек и обольются холодной водой.
Зимнее плавание, закаливание, моржевание и здоровый образ жизни объединяет людей самых разных возрастов и социальных групп. В данных мероприятиях примут активное участие и граждане старшего возраста, подавая молодежи пример активного долголетия.
Закаленный человек – здоровый человек, он оплот и опора нашего государства, нашей Великой России.
Вместе мы сила – «Закаленная Россия – Здоровая страна», дадим все вместе старт ежегодной Общероссийской акции во благо нашей Родины. Давайте вступим в Новый год с новым здоровым мировым рекордом по массовому закаливанию.
Во Всероссийской акции подтвердили участие губернаторы Приморского края, Вологодской и Кемеровской областей, президент Федерации зимнего плавания России адмирал Константин Сиденко и многие политические и общественные деятели России, знаменитые спортсмены и артисты.
Организаторами акции выступают:
- Общероссийская общественная организация «Федерация зимнего плавания России»;
- Спортивно-патриотический клуб «Слава», г. Керчь;
- СК «Пионер», п. Шексна.
Информационная поддержка:
- Издательский дом «Аргументы Недели».
Регистрация для участия в Общероссийской акции осуществляется:
Эл. Почта: krepros@yandex.ru
Соцсети: vk.com/krepros, instagram.com/krepros
Моб. телефон 8953-501-90-37