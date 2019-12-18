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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Все в прорубь

, 10:48 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Все в прорубь

29 декабря 2019 года во всех субъектах Российской Федерации состоится общероссийская акция «Закаленная Россия – Здоровая страна». Будет установлен мировой рекорд по массовому закаливанию. Покажем всему миру наш характер, единство и мощь! 

В этот день, передавая друг другу эстафету, все любители моржевания, закаливания, зимнего плавания и здорового образа жизни от Камчатки до Калининграда окунутся в холодную воду местных океанов, морей, водоемов и рек и обольются холодной водой. 

Зимнее плавание, закаливание, моржевание и здоровый образ жизни объединяет людей самых разных возрастов и социальных групп. В данных мероприятиях примут активное участие и граждане старшего возраста, подавая молодежи пример активного долголетия.  

Закаленный человек – здоровый человек, он оплот и опора нашего государства, нашей Великой России. 

Вместе мы сила – «Закаленная Россия – Здоровая страна», дадим все вместе старт ежегодной Общероссийской акции во благо нашей Родины. Давайте вступим в Новый год с новым здоровым мировым рекордом по массовому закаливанию.  

Во Всероссийской акции подтвердили участие губернаторы Приморского края, Вологодской и Кемеровской областей, президент Федерации зимнего плавания России адмирал Константин Сиденко и многие политические и общественные деятели России, знаменитые спортсмены и артисты. 

Организаторами акции выступают: 

- Общероссийская общественная организация «Федерация зимнего плавания России»; 

-   Спортивно-патриотический клуб «Слава», г. Керчь; 

-   СК «Пионер», п. Шексна. 

Информационная поддержка:  

-   Издательский дом «Аргументы Недели». 

 

Регистрация для участия в Общероссийской акции осуществляется:  

ЭлПочта: krepros@yandex.ru 

Соцсети: vk.com/krepros,  instagram.com/krepros

Моб. телефон 8953-501-90-37 

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