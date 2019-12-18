Казачество! Как много в этом слове…

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18 декабря 2019, 10:46 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Казачеству принадлежит особое место в отечественной истории. Казаки активно участвовали в расширении территории Российского государства, в освоении новых районов, особенно на востоке России. В защите восточных и юго-восточных рубежей Отечества. Проявили исключительную храбрость и героизм во многих войнах, которые вела Российская империя. И прежде всего в Отечественной войне 1812 года и заграничных походах русской армии в 1813-1814 годах. А также Первой мировой войне.

В 1918 1922 годах, казачество было втянуто в кровопролитную и братоубийственную Гражданскую войну. По данным исследований российских историков, в рядах красных оказалось до 20% казаков, а в рядах белых не менее 80% всех казаков. Причем, в составе белого движения именно казачество чаще всего было наиболее непримиримым врагом советской власти. Неудивительно, в связи с этим, что значительная часть белого казачества после поражения в Гражданской войне предпочла тяготы и лишения эмиграции, нежели возможные компромиссы и сотрудничество с большевиками.

Александр Худобродов, профессор, доктор исторических наук

В условиях эитграции в наибольшей степени проявились такие качества казаков, как взаимная поддержка, чувство локтя, способность выстоять в экстремальных условиях на чужбине. Любовь к Родине. И конечно же отношение к малой Родине – казачьим краям, стремление сохранить казачьи обычаи, традиции, элементы сословной казачьей культуры.

Сейчас накануне Нового 1920 года, можно только представлять себе думы казака на чужбине в канун 1925 года, накануне Рождества Христова. Милым моей душе казакам-эмигрантам, посвящаю эти поэтические строки:

В воздушном мареве знакомая станица,

Церквушка старая и колокольный перезвон.

В душе осталась вечная щемящая тревога:

Когда вернемся мы, ковыльна степь и Тихий Дон.

Более четверти века изучая историю казачьего зарубежья, надеюсь, что в ближайшие месяцы на страницах «Аргументы недели. Южный Урал», мы продолжим разговор о судьбах белого казачества в Гражданской войне, в эмиграции. И роль казаков-эмигрантов во Второй мировой войне…