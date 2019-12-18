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18 декабря 2019, 11:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: deti.mail.ru

Фотобанк АН

В английском городе Кембридж произошел интересный случай. Маленький мальчик спас жизнь младшей сестре благодаря быстрой реакции.

Двухлетняя Оппонг-Конаду Белла подавилась монетой. Произошедшее сразу заметил ее брат, Шайло. А так как недавно ребенок прошел урок по оказанию первой помощи, он знал: взрослый человек должен обхватить человека со спины и вытолкнуть инородный предмет из горла.

«Я сразу же закричал отцу, что Белла подавилась. Я похлопал ее по спине, этому нас учили на занятиях по оказанию первой медицинской помощи, — вспоминает мальчик— Я перепугался, но нам с отцом все же удалось спасти Белле жизнь. Все так гордятся мной».

Отметим, что благодаря посещенному Шайло уроку, он смог быстро сообщить взрослым о проблеме и даже пытался сам помочь сестренке, постучав по ее спине.