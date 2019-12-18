Челябинский депутат Госдумы поработал над 51 законопроектом

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18 декабря 2019, 09:34 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко за время своей работы в парламенте принял участие в разработке 51 законопроекта, из которых 28 уже стали федеральными законами. Работу депутата высоко оценили в Госдуме. Спикер парламента Вячеслав Володин вручил ему Благодарственное письмо за развитие парламентаризма, сообщает агентство Полит74.

Депутат Госдумы проинформировал, что сейчас в работе, в частности, такие вопросы как упрощение процедуры изъятия необработанной земли, расширение доступа отечественных сельхозпроизводителей на рынки сбыта продукции.

«Готовим поправки в Уголовный кодекс об ужесточении наказания за незаконную деятельность по предоставлению потребительских кредитов. Значительная часть законодательных инициатив касается сферы образования. Это и избавление педагогов от бумажной работы, бессмысленных отчетов, и увеличение зарплаты. Учитывая, что работаю в комитете по федеративному устройству, занимаюсь выравниванием бюджетной обеспеченности в пользу регионов. Считаю, что в каждом муниципалитете должен быть свой фонд развития для решения перспективных вопросов, таких как газификация, водоснабжение, ремонт объектов соцсферы, открытия новых производств, создания рабочих мест. Стараюсь, чтобы каждый наказ моих избирателей был рассмотрен на всех уровнях власти», - сообщил парламентарий.

Фото пресс-службы Анатолия Литовченко