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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Полицейские на Сахалине пытали задержанную и получили срок

, 08:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360

Полицейские на Сахалине пытали задержанную и получили срок

Полицейские на Сахалине получили срок за пытки женщины, которую они задержали. Мужчины несколько лет проведут в колонии общего режима.

По сообщению пресс-службы областной прокуратуры, происшествие случилось 10 ноября 2015 года. Сотрудники полиции по Южно-Сахалинску в течение девяти часов издевались над задержанной. Известно, что они даже избивали ее, с помощью пакета лишали воздуха и угрожали сексуальным насилием. А двое из них использовали электрошокер, чтобы добиться признания  в хищении денежных средств.

Суд признал сотрудников полиции виновными в превышении должностных полномочий, применении насилия и угрозой его применения. В итоге стражей порядка приговорили к 4,5 годам, 4 годам и 3 годам колонии общего режима. Провинившиеся также не имеют права в течение трех лет после освобождения занимать должности, связанные с осуществлением власти.

Ранее сообщалось, что 28 декабря в 9 часов в административном здании управления будет осуществлена предварительная запись на прием иностранных граждан. Они смогут подать документы на разрешение на временное проживание по "квоте" в Южно-Сахалинске.

ЕЧ

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