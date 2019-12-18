Экстренное предупреждение из-за тумана объявили в Москве

//Общество 13+

18 декабря 2019, 07:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

туман, Москва-сити, pixabay.com

МЧС России по Москве объявило в столице экстренное предупреждение из-за тумана. Неблагоприятные погодные условия будут зафиксированы в городе не только в ночь на среду, но и утром 18 декабря.

Специалисты ведомства подчеркнули, что туман с видимостью от 100 до 500 метров ожидается сегодня в Москве примерно до 8 часов утра.

Сотрудники МЧС напомнили, что в ходе управления транспортом при плохой видимости следует значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, а также не совершать резких маневров в потоке.