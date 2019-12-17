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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Китай: четырнадцать рабочих погибли из-за выброса газа на угольной шахте

, 22:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

Китай: четырнадцать рабочих погибли из-за выброса газа на угольной шахте
фото: pixabay

Минимум четырнадцать человек погибли, еще двое остаются заблокированными под землей из-за выброса газа в угольной шахте китайской провинции Гуйчжоу. Об этом сообщает информационное агентство Синьхуа.

Чрезвычайное происшествие случилось в ночь на вторник в уезде Аньлу. По сообщениям руководства предприятия, в момент выброса газа в шахте находились 23 человека, семеро выбрались на поверхность самостоятельно.

Представители местной администрации прибыли на место ЧП для руководства работами по спасению заблокированных в шахте горняков. Экстренные службы и представители различных ведомств также находятся на месте инцидента. Причины происшествия уточняются.

 

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