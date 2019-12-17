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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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В Роструде рассказали о выходных в 2020 году

, 22:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Роструде рассказали о выходных в 2020 году
Фото: pixabay.com

В 2020 году россиян ждут восемь сокращенных недель, сообщили в Роструде. Замглавы ведомства Иван Шкловец объяснил, в какие дни работающие сограждане будут отдыхать.

Сокращенные рабочие недели приходятся на январь, февраль, март, апрель, май, июнь, а также ноябрь. В январе первая трудовая неделя после праздников будет длится всего два дня. В конце февраля россияне отработают четыре дня, как и в марте. Последняя неделя апреля будет четырехдневной, а в майские праздники работники будут отдыхать дважды: в честь праздника весны и труда и Дня победы. В июне сокращенная неделя ознаменует День России, а в ноябре выходной придется на среду, 4 ноября.

АБ

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