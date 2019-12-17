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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В подмосковном Воскресенске с отказом властей помогать семье с 23 детьми разберется прокуратура

, 20:27 [ «Аргументы Недели» ]

В подмосковном Воскресенске с отказом властей помогать семье с 23 детьми разберется прокуратура
Андрей Воробьев, фото: АГН Москва, globallookpress.com

Депутат Госдумы Михаил Старшинов обратился к генпрокурору России Юрию Чайке и губернатору Московской области Андрею Воробьёву с просьбой взять под контроль ситуацию семьи, в которой воспитывается 23 приёмных ребёнка.

Сообщения СМИ о том, что подмосковные чиновники отказываются помогать переехавшей из Кузбасса в Подмосковье семье Ларисы Колчевой и Юрия Саблина с приёмными детьми, вызвали широкий общественный резонанс.

Многодетная семья из Кузбасса переехала в Воскресенск. В органах опеки и попечительства Московской области решили, что приобретение недвижимости на средства детей было незаконным. В Кемеровской области, где ранее жила семья, их характеризуют положительно и заявляют, что инцидент возник только из-за ошибки опеки.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении чиновницы, разрешившей родителям 23 приёмных детей использовать деньги детей при покупке дома.  Депутат узнал о проблемах семьи, о том, что чиновники органов опеки и попечительства в Подмосковье не оказывают семье необходимую консультационную поддержку, отказывают в выплате вознаграждений за приёмных детей и угрожают отправить их в приют и обратился в прокуратуру, - передаёт RT.

Ситуация находится на личном контроле у председателя СК Александра Бастрыкина.

ИЧ

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