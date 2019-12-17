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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Шоумен Стас Барецкий назвал себя отцом Греты Тунберг

, 20:06 [ «Аргументы Недели» ]

Шоумен Стас Барецкий назвал себя отцом Греты Тунберг
стас барецкий

Шоумен Стас Барецкий назвал себя отцом юной шведской активистки Греты Тунберг. После выступления Греты Тунберг в сентябре на саммите по климату в ООН об экоактивистке узнали во всем мире.

Грета Тунберг удивилась, что СМИ уделили столько внимания ее

Грета Тунберг удивилась, что СМИ уделили столько внимания ее "скандальной" поездке на поезде

Режиссер фильма "Брат 3" Стас Барецкий рассказао в своем видеообращении о знакомстве с матерью Греты Тунберг. По его словам, он в Петербурге, в конце 1990-х годов познакомился с девушкой, которая "работала по отелям". Барецкого ее профессия не интересовала. Эта женщина "нашла себе мужичка и рванула в Швецию". В Швеции она родила ребенка и отдала девочку опекунам, а они дали ей свою фамилию. 

Бывшая возлюбленная недавно позвонила Барецкому и сообщила, что Грета Тунберг — его дочь.
Шоумен в своем отцовстве не сомневается. Он считает, что Грета похожа на него, и с матерью она — одно лицо.

"Я не знаю что я буду делать дальше! Миркантильного интереса у меня нет! Но я знаю одно, что Грета это моя дочь! И мать ее настоящая тоже из России из Питера! Уехавшая в Швецию с мужиком, дура тупая! И бросившая дочь опекунам! Адвокат Андрей Комиссаров поможет мне доказать мое отцовство! Уже работает", - написал он в соцсети. (Орфография автора сохранена)

 

 

 

ИЧ

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