Шоумен Стас Барецкий назвал себя отцом Греты Тунберг

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17 декабря 2019, 20:06 [ «Аргументы Недели» ]

стас барецкий

Шоумен Стас Барецкий назвал себя отцом юной шведской активистки Греты Тунберг. После выступления Греты Тунберг в сентябре на саммите по климату в ООН об экоактивистке узнали во всем мире.

Грета Тунберг удивилась, что СМИ уделили столько внимания ее "скандальной" поездке на поезде

Режиссер фильма "Брат 3" Стас Барецкий рассказао в своем видеообращении о знакомстве с матерью Греты Тунберг. По его словам, он в Петербурге, в конце 1990-х годов познакомился с девушкой, которая "работала по отелям". Барецкого ее профессия не интересовала. Эта женщина "нашла себе мужичка и рванула в Швецию". В Швеции она родила ребенка и отдала девочку опекунам, а они дали ей свою фамилию.

Бывшая возлюбленная недавно позвонила Барецкому и сообщила, что Грета Тунберг — его дочь.

Шоумен в своем отцовстве не сомневается. Он считает, что Грета похожа на него, и с матерью она — одно лицо.

"Я не знаю что я буду делать дальше! Миркантильного интереса у меня нет! Но я знаю одно, что Грета это моя дочь! И мать ее настоящая тоже из России из Питера! Уехавшая в Швецию с мужиком, дура тупая! И бросившая дочь опекунам! Адвокат Андрей Комиссаров поможет мне доказать мое отцовство! Уже работает", - написал он в соцсети. (Орфография автора сохранена)